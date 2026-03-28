"Mi hija está bajo los escombros": dentro de Teherán, donde las víctimas civiles aumentan por la guerra

Una madre junto a una pila de escombros clama por su hija.

Espera desde hace días a que los equipos de rescate excaven entre los restos ​​de lo que alguna vez fue su apartamento en Resalat, un distrito residencial en el este de Teherán .

"No tienen el personal suficiente para sacarla", se lamenta la mujer.

"Mi hija está bajo los cascotes... Le tiene miedo a la oscuridad".

Desde hace un mes, Irán se encuentra en guerra con Estados Unidos e Israel, quienes llevan lanzando ataques en todo el país contra blancos vinculados al régimen.

Sin embargo, la ofensiva también está teniendo un impacto devastador entre los civiles que viven en las proximidades de los objetivos militares.

Ahora están atrapados entre los bombardeos aéreos y un régimen represivo que, en enero, respondió a las protestas contra el statu quo con una represión mortal.

Desde el inicio de la guerra, BBC Eye ha recopilado material audiovisual exclusivo que ha sido proporcionado por periodistas independientes en Teherán.

A la BBC rara vez se le permite la entrada a Irán, y no se le ha concedido acceso desde que comenzó el conflicto.

Aun así, hemos recabado testimonios de testigos presenciales, filmado las secuelas de los ataques y analizado material procedente de las redes sociales, así como imágenes por satélite.

Nuestro análisis revela que se ha producido una serie de ataques contra objetivos vinculados al Estado que se hallan integrados en barrios residenciales de Teherán, con consecuencias mortales para quienes viven en sus alrededores.

Víctimas civiles

Getty Images El drama de las familias que pierden seres queridos se replica por todo Teherán.

Decenas de familias habían vivido en el edificio de apartamentos de varias plantas en Resalat antes de que fuera destruido por un ataque aéreo israelí el 9 de marzo.

La hija que quedó atrapada entre los escombros vivía en el complejo junto con su esposo y su propia hija pequeña.

Días después del ataque, ella y su hija fueron halladas muertas bajo los escombros. El esposo sobrevivió.

Otro edificio de apartamentos, situado al otro lado de la calle, también resultó destruido en la embestida aérea.

Un hombre de 55 años, que residía en uno de los apartamentos del lugar, relató que el impacto fue "tan repentino" que salió "volando por la habitación".

Dice que todas sus pertenencias se encuentran ahora sepultadas bajo los escombros.

"Ya no tengo nada...Todos mis documentos, todo, se ha perdido".

Las autoridades locales y los residentes aseguran que entre 40 y 50 personas perdieron la vida en este único suceso.

Aquellos que han quedado sin hogar se alojan actualmente en un hotel cercano.

"Esta era nuestra vida", añade el hombre.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) le comunicaron al Servicio Mundial de la BBC que su objetivo había sido un edificio militar utilizado por la Basich, una fuerza paramilitar vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Sin embargo, el análisis de las consecuencias del ataque sugiere que el impacto se extendió mucho más allá de ese único emplazamiento.

"Daño colateral"

BBC Un hombre cuyo apartamento resultó dañado dijo que "salió volando por la habitación" cuando se produjo el impacto.

Las imágenes por satélite captadas en los días posteriores al ataque muestran al menos cuatro edificios destruidos en una rápida sucesión.

Si bien se sabía que uno de ellos estaba vinculado a la Basich, las estructuras circundantes parecen haber sido residenciales.

Las imágenes del lugar de los hechos, verificadas por BBC Eye, muestran una destrucción generalizada en todo el vecindario. Nuestro análisis indica que edificios situados a una distancia de hasta 65 metros sufrieron graves daños a causa de la explosión.

Los residentes también describen múltiples detonaciones ocurridas con apenas unos segundos de diferencia entre sí.

"Impactaron tres veces", relata un superviviente. "Quizás hubo entre tres y cinco segundos de intervalo entre ellas... Intenté ponerme de pie, pero los escombros cayeron sobre mi cabeza".

Expertos militares le explicaron a BBC Eye que es probable que la Fuerza Aérea israelí esté utilizando en Teherán bombas de un tamaño particularmente grande, pertenecientes a la serie Mark 80, las cuales suelen estar equipadas con sistemas de guiado de precisión.

Los especialistas agregan que la magnitud y la extensión de los daños observados en Resalat son compatibles con el uso de la Mark 84, la bomba de mayor tamaño de la serie, con un peso de 907 kg.

En la ciudad se han fotografiado bombas sin detonar que coinciden con estos modelos.

La ONU ha instado anteriormente a los países y grupos armados en conflicto a evitar el uso de bombas de gran potencia en zonas densamente pobladas, debido al peligro que ello representa para la vida de los civiles.

BBC Eye ha consultado a dos expertos en derecho internacional humanitario, quienes consideran que el uso de una bomba de tal potencia en una zona densamente poblada resultaría desproporcionado —teniendo en cuenta del daño potencial para la población civil— y, posiblemente, ilícito.

Panorama general

BBC Equipos de rescate excavan entre los escombros de un edificio residencial en Resalat, Teherán, que fue destruido en un ataque israelí.

El de Resalat no es un caso aislado.

Desde el inicio del conflicto, las Fuerzas de Defensa de Israel afirman haber lanzado más de 12.000 bombas en todo Irán y 3.600 solo sobre Teherán.

El Comando Central de Estados Unidos afirma haber atacado más de 9.000 objetivos en todo el país.

Muchos de estos ataques estadounidenses e israelíes han tenido como objetivo comisarías y cuarteles generales de policía, edificios de la milicia Basich, universidades militares y policiales, casas de seguridad, residencias de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), así como posibles depósitos de municiones y puestos de control.

A menudo, estos blancos se encuentran en barrios civiles concurridos.

El 1 de marzo, un ataque israelí impactó la comisaría de policía de Abbasabad, cerca de la plaza Niloufar, donde familias se habían reunido tras acabar el ayuno por el Ramadán.

Testigos presenciales describen haber visto al menos 20 personas muertas, aunque la BBC no ha verificado esta cifra.

Los testigos describieron una "luz aterradora" seguida de múltiples explosiones.

"Salimos corriendo a la calle", dijo un hombre.

Un hombre y una mujer acababan de salir de una tienda… y fueron alcanzados inmediatamente.

Los residentes informaron de múltiples impactos en rápida sucesión sobre el mismo objetivo.

"No pasaron ni dos minutos", dijo otro testigo.

"Cuando volvimos, volvieron a atacar".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron su responsabilidad en el ataque, afirmando que "atacaron un objetivo militar".

El análisis de la zona de la explosión realizado por BBC Eye sugiere que, al igual que en Resalat, los daños se extendieron mucho más allá del objetivo identificado.

Según el derecho internacional humanitario, todas las partes en un conflicto deben distinguir entre objetivos civiles y objetivos militares.

El daño previsto a civiles o edificios civiles debe ser proporcional a la ventaja militar prevista que se obtenga de esa acción en particular.

También exige que las partes eviten, en la medida de lo posible, ubicar objetivos militares dentro o cerca de zonas densamente pobladas.

Población vulnerable

Getty Images La mayor parte del costo de la guerra la están asumiendo los civiles.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirma que 1.464 civiles —incluyendo al menos a 217 niños— han muerto en Irán durante el primer mes del conflicto.

Los residentes declararon a BBC Eye que los ataques dirigidos contra zonas residenciales corren el riesgo de profundizar el resentimiento, incluso entre aquellos que anteriormente se habían mostrado críticos con el régimen iraní.

La BBC consultó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre los incidentes mencionados en este informe. Estas confirmaron los ataques, pero no realizaron más comentarios al respecto. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos no respondió.

Durante la guerra, Irán también ha atacado infraestructuras civiles y edificios residenciales en países vecinos —tales como aeropuertos y hoteles—, especialmente en las naciones del Golfo aliadas de Washington.

En Teherán, los residentes criticaron a las autoridades iraníes por su respuesta ante la guerra.

Declararon a la BBC que apenas se habían implementado medidas de seguridad básicas visibles, tales como refugios públicos, apoyo para evacuaciones o alojamiento temporal para las personas desplazadas.

BBC Las personas que alguna vez vivieron aquí han perdido todo y ahora se están alojando en un hotel.

Varias personas con las que hablamos dijeron no haber recibido ninguna indicación sobre adónde ir ni cómo protegerse durante los ataques.

"No hay sirenas, ni avisos", dijo un residente. "Solo se oye la explosión".

Ante la falta de comunicación clara y el continuo bloqueo de internet, muchos describieron sentirse expuestos e inseguros, sin saber cuándo ni dónde podría producirse el próximo ataque.

El gobierno iraní no ha detallado públicamente ningún protocolo nacional de defensa civil en respuesta a los ataques.

Estados Unidos e Israel afirman que sus objetivos son la infraestructura del Estado iraní.

Pero en una ciudad donde esa infraestructura convive con viviendas, tiendas y escuelas, las consecuencias se sienten mucho más allá de los objetivos declarados.

Para quienes lo viven, esa presión se mide en hogares perdidos, familias destrozadas y una creciente sensación de que ningún lugar es realmente seguro.

BBC

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FUENTE: BBC