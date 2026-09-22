"Me hubiera consumido por dentro para siempre": las razones del exesposo de Lindsay Clancy para perdonar a la mujer acusada de matar a sus 3 hijos

Patrick Clancy, padre de los tres niños que murieron a manos de su madre, Lindsay Clancy, hace tres años, dijo que habría quedado "consumido por dentro para siempre" si no hubiera perdonado a su exesposa.

En una entrevista con CBS, también afirmó que hizo todo lo que pudo mientras ella luchaba contra una enfermedad mental durante los meses previos al día en que estranguló a los menores.

Lindsay no ha negado haberlos matado, pero sus abogados sostienen que no debería ser considerada legalmente responsable porque padecía una enfermedad mental grave.

A principios de este mes, un juez declaró la nulidad del juicio después de que el jurado informara que no podía alcanzar un veredicto unánime sobre si era culpable de asesinato.

La fiscalía sostiene que el 24 de enero de 2023, Clancy estranguló intencionalmente a sus tres hijos, Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de ocho meses, en su casa de Duxbury, Massachusetts.

Clancy, que ahora tiene 36 años, quedó paralizada tras lanzarse por una ventana del segundo piso. Asistió al juicio en silla de ruedas.

Patrick Clancy testificó durante el proceso sobre el deterioro de la salud mental de su exesposa tras dar a luz.

La defensa argumentó que sufría psicosis posparto, una afección poco frecuente en la que las mujeres pueden experimentar episodios de manía, depresión o una combinación de ambas después del parto.

"No sabía cómo manejar una enfermedad posparto. Creo que las enfermedades mentales tienen la capacidad de ser trágicamente engañosas", dijo a CBS, socio informativo de la BBC en Estados Unidos.

Getty Images La defensa de Lindsay Clancy señala que ella cometió el crimen mientras estaba aquejada por una seria enfermedad mental.

Fue precisamente el estado de salud mental de Lindsay lo que llevó posteriormente a Patrick Clancy a perdonarla.

"Vi titulares que decían, ya saben, 'Madre asesina', 'Asesina de bebés', 'Monstruo'. Y ninguno de ellos era exacto", afirmó en la entrevista.

"Creo que fue su enfermedad mental la que provocó aquello. Por eso expresé esas palabras. Y cuando se trata del perdón, también sentí que, si no llegaba a ese punto, me consumiría por dentro para siempre", añadió.

Responsabilidad

Cuando se le preguntó sobre si sentía que había fallado de alguna manera en el período previo a los asesinatos, respondió:

"Creo que hice lo mejor que pude con los recursos y el conocimiento que tenía en ese momento. Y vivo con el resultado. Convivo con ello todos los días", respondió.

En las semanas posteriores a la tragedia, sobrellevar el duelo se convirtió en una lucha y admitió haber tenido pensamientos suicidas.

"No pensé que llegaría a cumplir 35 años. Y estaba completamente en paz con esa idea", señaló.

Durante las siete semanas que duró el juicio, Patrick fue objeto de una intensa campaña hostil en internet y fue acusado de encubrimiento.

Algunas personas afirmaron que él tenía algún grado de responsabilidad en los asesinatos. Convertido de repente en una figura pública, los periódicos publicaron fotografías suyas viajando y junto a su nueva esposa, Rachel Danis.

El hombre, hoy de 36 años, dijo que esas especulaciones eran "profundamente perjudiciales para el legado de mis hijos. Son una enorme distracción de lo que realmente importa aquí, que es la salud mental perinatal".

Añadió que también había sido "doloroso de ver" a nivel personal.

"Y hace difícil estar en público. Es posible que algunas personas, después de ver mentira tras mentira tras mentira, empiecen a creerlas, y con eso es con lo que nos quedamos", anotó.

La intensa atención mediática lo llevó a mudarse de Duxbury a la ciudad de Nueva York en un intento por recuperar el anonimato.

Getty Images Patrick Clancy y su nueva esposa dieron una entrevista a CBS.

Ahora está formando una familia con Danis y espera con ilusión poder hablar a sus futuros hijos sobre sus hermanos.

"Creo que todos los padres estarán de acuerdo en que tienes relaciones diferentes con cada uno de tus hijos, pero todos son tus hijos. Y no veo la hora de contarles sobre sus hermanos y su hermana", relató.

La nulidad del juicio deja el caso sin resolver. Los fiscales aún no han indicado si solicitarán un nuevo juicio.

La próxima audiencia está programada para el 29 de septiembre en el Tribunal Superior de Plymouth, en Massachusetts.

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

FUENTE: BBC