Más cerca de la paz: el enviado de Donald Trump se reunirá con Vladimir Putin para hablar sobre Ucrania

El enviado especial del presidente Donald Trump , Steve Witkoff, aseguró el miércoles en el Foro Económico Mundial que tendrá un encuentro con el presidente Vladimir Putin para tratar la cuestión de la guerra en Ucrania y plantear la posibilidad de un acuerdo de paz para darle fin al conflicto. La reunión será el jueves en Moscú.

“Planeamos discutir la paz y Ucrania y Rusia”, afirmó Witkoff en las pasillos de Davos, Suiza, y agregó que posee visión "optimista" de cara a la reunión.

El hombre de Trump sostuvo que entre los que lo acompañarán a la capital rusa estará Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense. A su vez, reveló que también se verá con representantes ucranianos aunque no expresó una fecha concreta.

Esta semana los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump acordaron volver a reunirse para abordar la cuestión de la guerra en Ucrania y la noticia repercutió en los precios del petróleo.

Previamente, desde el Kremlin anunciaron la semana pasada que se encontraban en medio de los preparativos para recibir a la comitiva de los Estados Unidos en Moscú para conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania, pero hasta ese momento no se conocía cuándo sucedería la reunión.

La confirmación del rol del enviado estadounidense Steve Witkoff llegó en un contexto de fuerte escalada militar en Ucrania y mientras Washington intenta sostener las negociaciones de paz. En los últimos días, Rusia lanzó más de 300 drones y misiles balísticos y de crucero contra territorio ucraniano, con foco en la infraestructura energética.

El presidente Vladimir Putin habló durante cuatro horas en su conferencia de prensa anual en Moscú el pasado 19 de diciembre.

El presidente Volodimir Zelensky denunció que el ataque dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios en Kiev, en plena ola de frío extremo, con temperaturas que descendieron por debajo de los 20 grados bajo cero. Según el mandatario, Moscú busca agravar la crisis humanitaria al atacar el suministro eléctrico y de agua, casi cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala, el 24 de febrero de 2022.

La presencia de Ucrania para llegar a un acuerdo

En paralelo, funcionarios ucranianos llegaron a Estados Unidos para intentar mantener vivo el proceso diplomático impulsado por Washington. Zelensky aseguró que la delegación busca dejar en claro que los ataques rusos están debilitando cualquier avance en las conversaciones y, al mismo tiempo, cerrar borradores de un eventual acuerdo de paz vinculados a garantías de seguridad y a la recuperación económica posguerra.

Volodimir Zelenski Ucrania Volodimir Zelenski defiende la ley aprobada en Ucrania. Foto DPA DPA

De acuerdo con el Gobierno ucraniano, los documentos podrían firmarse esta semana durante el Foro Económico Mundial de Davos, si reciben el aval de las autoridades estadounidenses.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que el enviado presidencial Kirill Dmitriev prevé reuniones con representantes de Estados Unidos en Davos, entre ellos Witkoff y Jared Kushner, según versiones de prensa. Además, Rusia analiza la invitación para que Vladimir Putin se sume al llamado “Consejo de Paz” impulsado por Donald Trump, una propuesta que, según el Kremlin, aún requiere “aclarar todos los matices”.