"Estoy buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia", dice Trump en Davos e insiste en que no quiere usar la fuerza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo que "está buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia ", pero agregó que "no usaremos la fuerza".

En su discurso en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, Trump dijo que tenía "un enorme respeto" por la gente de Groenlandia, un país que calificó de "vasto, casi deshabitado y subdesarrollado, que está indefenso".

Dijo que en el país "no hay nada como tierras raras" pero agregó que lo importante allí "era su estratégica seguridad nacional e internacional".

El mandatario indicó que durante casi dos siglos los presidentes estadounidenses habían buscado adquirir Groenlandia.

Y que "solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarla y mejorarla".

Por eso, afirmó, estaba buscando "negociaciones inmediatas" para adquirir el país.

Trump insistió, sin embargo, en que no tenía que usar la fuerza.

"Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva; seríamos imparables, pero no lo haremos", dijo.

"No tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza", indicó.

Lo único que Estados Unidos está pidiendo, dijo, es "un lugar llamado Groenlandia".

Antes de llegar a Davos Trump había anunciado que añadiría un arancel del 10 % a las mercancías importadas de ocho países europeos que siguen oponiéndose a su plan de apoderarse de Groenlandia.

En respuesta, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la UE podría considerar una serie de medidas de represalia, incluyendo una "bazuca comercial", un instrumento para resolver conflictos comerciales que permite la aplicación de medidas de respuesta, como mayores aranceles o restricción de licencias de importación o exportación.

Reuters Trump indicó que durante casi dos siglos los presidentes estadounidenses habían buscado adquirir Groenlandia.

"Venezuela tiene problemas"

Antes de tocar el tema de Groenlandia, Donald Trump se refirió a Venezuela.

Afirmó en su discurso que el país sudamericano podría experimentar una recuperación económica en los próximos meses.

Argumentó que "la nueva cooperación con Estados Unidos y las principales compañías energéticas" impulsaría considerablemente los ingresos petroleros del país.

"Venezuela ha sido un país maravilloso durante muchos años, pero luego sus políticas se desviaron. Hace veinte años era un gran país, y ahora tiene problemas, pero los estamos ayudando", declaró Trump.

"Ganarán más dinero del que han ganado en mucho tiempo; Venezuela va a tener un desempeño fantástico... Venezuela ganará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años. Todas las grandes compañías petroleras se están uniendo a nosotros. Es increíble", añadió.

Y Trump también lanzó duras críticas contra Europa.

En una sala llena de funcionarios europeos, el presidente estadounidense dijo que algunas partes del continente "ni siquiera son reconocibles".

"Podemos discutir sobre ello, pero no hay discusión posible. Mis amigos regresan de diferentes lugares —no quiero insultar a nadie— y dicen 'no lo reconozco'", afirmó Trump. "Y no como algo positivo. Como algo muy negativo".

Trump declaró que las políticas de inmigración y la política económica de Europa habían tenido "consecuencias catastróficas", en comparación con lo que él denominó el "milagro económico" en Estados Unidos.

"Me encanta Europa y quiero que le vaya bien, pero no va por el buen camino", afirmó, y cito "el aumento del gasto público, la migración masiva descontrolada y las importaciones extranjeras sin fin".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC