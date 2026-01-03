María Corina Machado: "Estamos listos para asumir el Gobierno".

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Trump, la líder venezolana comunicó que está preparada para asumir el mando junto a Edmundo González Urrutia.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, afirmó este sábado que se encuentra preparada para asumir el mando del país junto a Edmundo González Urrutia.

La declaración se produjo luego del anuncio del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, sobre la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en el marco de una ofensiva militar sobre Caracas y otras ciudades.

Machado sostuvo que el país atraviesa un “momento histórico” y aseguró que existe una hoja de ruta para avanzar hacia una transición política inmediata, con respaldo interno e internacional.

En ese contexto, ratificó su alianza con Edmundo González Urrutia y remarcó que el objetivo central es la restauración del orden democrático, la liberación de los presos políticos y la reconstrucción institucional de Venezuela.