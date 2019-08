Lula a la BBC: "Bolsonaro hace un gran daño a Brasil, por maldad y por ignorancia"

"Pienso que Bolsonaro le está haciendo un gran daño a los brasileños. Una parte por maldad y otra por ignorancia, él no sabe de lo que está hablando", declaró al periodista de la BBC Will Grant, enviado especial a la zona.

Desde la prisión Federal de Policía de Curitiba, Lula se opuso a lo que Bolsonaro ha declarado en las últimas fechas.

"En las relaciones entre países no puedes insultar como hacen Trump y Bolsonaro. Brasil necesita amigos como Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y China. Y ellos también nos necesitan", defendió Lula.

El expresidente consideró que "no existe relación" entre Bolsonaro y esos países porque "está ideológicamente guiado por personas que no creen que la tierra es redonda. No tiene la más mínima noción de geopolítica internacional".

A comienzos de semana, Bolsonaro condicionó aceptar los US$22 de ayuda aprobados por el Grupo de los 7 (G7) a que Emmanuel Macron, presidente de Francia, retirara los "insultos" vertidos sobre el mandatario brasileño.

Macron le acusó de "incumplir y mentir" sobre pactos medioambientales y Bolsonaro, a su vez, acusó a Macron de querer "interferir en la soberanía" de Brasil.

Desde enero, y según datos oficiales, se ha registrado la cifra récord de más de 74.000 incendios en Brasil.

Jair Bolsonaro.

A eso se le une la propagación de los mismos a zonas amazónicas en Perú, Bolivia y Paraguay.

Aunque las causas del fuego no están del todo esclarecidas, un estudio conjunto del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía y la Universidad Federal de Acre indica que los incendios están directamente relacionados a la deforestación, ya que las diez municipalidades de la región con más advertencias de deforestación son las que más sufrieron incendios en el año.

Ante esto, Bolsonaro acusó a las organizaciones humanitarias de lanzar una "campaña" en su contra y su ministro de medioambiente, Ricardo Salles, aseguró que "el clima seco, el viento y el calor hicieron que los incendios aumentaran en casi todo el país".

Lula, por su parte, se puso de lado de lo que dicen las ONGs y declaró que los responsables de los incendios "piensan que preservar los árboles para combatir el calentamiento global es estúpido. Deforestan como si Brasil y el mundo no necesitaran bosques. En nuestro país, la estupidez está al máximo nivel en el gobierno".

Lula da Silva, tras la reducción de una de sus condenas de 12 a 9 años, alberga esperanzas de ser liberado pronto. Especialmente después que se filtraran mensajes privados de su juez y actual ministro de justicia Sergio Moro donde, según el medio The Intercept, no actuaba con imparcialidad sino guiado por motivos políticos.

BBC