Luchó contra los talibanes junto a Estados Unidos y murió después de ser detenido por ICE: "era un héroe"

La muerte de un afgano que había colaborado con fuerzas especiales de Estados Unidos volvió a poner el foco sobre la política migratoria de ese país. Se trata de Mohommad Nazeer Paktyawal, un hombre de 41 años que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE , en la zona de Dallas. Menos de 24 horas después, murió en un hospital.

Según contó su familia, Paktyawal había llegado a Estados Unidos en agosto de 2021, poco después de la caída del gobierno afgano y el avance de los talibanes. Desde entonces tramitaba el asilo y vivía con su esposa y sus seis hijos. Sus allegados aseguraron que no tenía problemas de salud conocidos.

De acuerdo con la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional, el hombre fue arrestado el viernes durante un operativo migratorio selectivo. Durante la evaluación médica inicial, dijo sentir falta de aire y dolor en el pecho. A partir de ese momento, ICE pidió asistencia médica y Paktyawal fue trasladado a un hospital de Dallas.

Las autoridades explicaron que su estado empeoró al día siguiente. Indicaron que presentaba la lengua hinchada, recibió tratamiento intravenoso y finalmente murió el sábado por la mañana, pese a las maniobras de reanimación realizadas por los médicos. Hasta ahora, el informe inicial del médico forense no precisó cuál fue la causa de la muerte .

El caso generó conmoción dentro de la comunidad afgana en Texas, donde viven miles de personas que escaparon de Afganistán tras el regreso talibán al poder. Rahmanullah Zazy, referente de esa comunidad en Dallas, expresó el dolor de sus vecinos y reclamó respuestas. La frase que más se repitió entre sus allegados fue simple y dura: salió con vida de su casa y volvió sin vida.

Tanto dirigentes comunitarios como la organización AfghanEvac sostienen que Paktyawal había trabajado junto a fuerzas especiales estadounidenses desde alrededor de 2005. Incluso mostraron un certificado de servicio que, según dijeron, respalda esa tarea en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que al ingresar a Estados Unidos no presentó registros de ese servicio.

La historia de Paktyawal también reabrió la discusión sobre el trato que reciben los afganos evacuados por Washington después de la retirada militar de 2021. Muchos de ellos habían trabajado con tropas, agencias o contratistas estadounidenses y quedaron expuestos a represalias en su país. Por eso, su familia y grupos de defensa consideran que su muerte no solo es una tragedia personal, sino también un caso que refleja la vulnerabilidad en la que quedaron muchas de esas personas.

Su hermano, Naseer, lo definió como un héroe. También remarcó que había logrado salir de Afganistán para salvar a su familia y que terminó muriendo en el país donde buscaba refugio. Mientras avanzan las pericias para determinar qué ocurrió, la comunidad afgana y las organizaciones que siguen el caso exigen una investigación completa.