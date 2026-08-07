"Luché contra una adicción a la pornografía al mismo tiempo que me preparaba para las Olimpiadas"

Un exclavadista del equipo británico dijo sentirse "sucio" después de haberse vuelto adicto a la pornografía online cuando era joven.

Freddie Woodward, que compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuenta que en el punto álgido de su adicción visitaba sitios web para adultos varias veces al día.

Hoy, este hombre de 30 años, originario de Sheffield, Inglaterra, aboga por una mejor educación sobre la adicción a la pornografía, que no se base en la vergüenza, sino en la honestidad y la evidencia.

Woodward desea poder inspirar a otros a pedir ayuda al contar su historia.

En junio, el gobierno de Reino Unido anunció que empresas tecnológicas como Apple y Google deben instalar software para impedir que los niños tomen, envíen o vean imágenes sexualmente explícitas en sus teléfonos y otros dispositivos.

Consumo desde joven

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Woodward explica que su carrera como clavadista se gestó a los 7 años, cuando los cazatalentos del club de buceo de Sheffield visitaron su escuela primaria.

"No soy capaz de patear un balón de fútbol ni para salvar mi vida, así que me pareció algo muy apropiado. Me adapté enseguida", dice.

En la escuela secundaria, Woodward ya competía internacionalmente y entrenaba 20 horas semanales en la piscina y el gimnasio.

Según él, fue por esa época cuando descubrió la pornografía en internet. A los 12 años, ya veía con regularidad lo que él describe como sitios web "explícitos".

"Soy de la primera generación que ha tenido acceso a pornografía en internet de alta velocidad", señala.

"Me di cuenta de que tenía un problema con los deberes y los exámenes. Cada vez que me sentaba a estudiar, lo único que quería era abrir esas páginas web".

Getty Images Woodward formó parte del equipo de saltos de trampolín de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Los padres de Woodward se divorciaron cuando él tenía 7 años. Ambos participaron activamente en su crianza, pero él cree que desconocían la magnitud de su consumo de pornografía.

Piensa que la mayoría de los padres dan por sentado que los adolescentes, los chicos en particular, pueden encontrarse fácilmente con pornografía, "pero es una conversación difícil de tener".

A los 20 años, Woodward ya había ganado una medalla de bronce en los Juegos de la Commonwealth, era subcampeón europeo juvenil y había cumplido su sueño de infancia de representar a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Pero, a medida que su carrera despegaba, también lo hacía su consumo de pornografía.

Recuerda que visitaba sitios web para adultos a diario, y en una ocasión, "diez veces en un solo día".

"Si había tenido una mala sesión de entrenamiento, siempre podía recurrir a eso", indica.

Casi al mismo tiempo, también empezó a compartir con desconocidos videos y fotografías de sí mismo desnudo, en plataformas como Facebook e Instagram, porque eso le producía "más emoción".

"Estaba haciendo algo claramente irresponsable, pero no me importaba", expone.

Pero no pasó mucho tiempo antes de que esas imágenes se filtraran en internet.

Woodward se enteró de lo sucedido cuando su novia de entonces, que vivía en el extranjero, lo llamó para confrontarlo y poner fin a su relación.

"Me sentí tan avergonzado y destrozado. Simplemente no sabía cómo afrontarlo", relata.

"Lo peor era que seguía sin poder dejar la pornografía. No podía parar".

Woodward cuenta que la adicción comenzó a afectar gravemente su salud mental y la compara con cargar con una "enorme bola de vergüenza".

Tras seis años intentando superar su adicción, el atleta finalmente logró vencerla el año pasado.

Se dio cuenta de que necesitaba cambiar su mentalidad: pasar de ser alguien que intentaba dejar la pornografía a ser "alguien que no ve pornografía".

Vida después de la adicción

BBC Freddie Woodward y Chika Izumi se conocieron en un crucero hace siete años.

Desde que se retiró de la competición de saltos de trampolín, Woodward ha estado viajando por todo el mundo haciendo videos para redes sociales sobre comida y cultura con su novia, Chika Izumi, una ex nadadora artística del equipo nacional de Japón.

La pareja se conoció hace siete años en un crucero de Royal Caribbean, donde trabajaban como artistas acuáticos.

Izumi, de 33 años, dice que Woodward le habló abiertamente de sus problemas con la pornografía unos meses después de que comenzara su relación.

"Pensé: 'Vale, supongo que hay un problema', pero no me opuse", recuerda.

"Simplemente me mantuve neutral al respecto".

Cuando le preguntan si le preocupaba que él compartiera su historia, dice que lo apoya "al 100%".

"Estoy muy orgullosa de él, de verdad, y me alegro mucho de que lo haya hecho.

"Sé que va a ayudar a muchísimos chicos y hombres. No puedo creer lo valiente que es al hablarle al mundo".

Getty Images Los expertos están viendo un incremento en el número de personas que acuden a la pornografía en internet.

La Asociación Británica de Asesoramiento y Psicoterapia (BACP, por sus siglas en inglés) dice haber observado un aumento significativo en el número de personas que buscan ayuda por un consumo descontrolado de pornografía.

En una encuesta realizada a 3.000 de sus miembros, el 53% de quienes trabajan con hombres afirmaron estar viendo un aumento de casos relacionados con la pornografía.

La psicoterapeuta Paula Hall fundó el Laurel Centre, un centro especializado en adicciones al sexo y la pornografía, en Leamington Spa, hace 15 años.

"Sin duda, es un problema que está creciendo exponencialmente en la sociedad, y nos cuesta saber cómo contenerlo", afirma.

Hall apunta que uno de los desafíos es la reticencia de la sociedad a hablar del tema y a reconocer cuándo el consumo de pornografía se convierte en una conducta adictiva.

"Necesitamos recursos que ayuden a las personas si esto interfiere en sus relaciones o estudios", dice.

Un portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social británico declaró: "Resulta preocupante escuchar relatos de personas que se vuelven adictas a la pornografía a una edad tan temprana".

"Esto refuerza la importancia de las leyes de seguridad en línea que hemos implementado para evitar que los niños accedan a contenido dañino".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC