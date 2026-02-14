Lucas Pinheiro Braathen gana la primera medalla en los Olímpicos de Invierno en la historia de Sudamérica

Nacido en Noruega pero de origen brasileño, el esquiador Lucas Pinheiro Braathen hizo historia en Italia este sábado al ganar la primera medalla olímpica de invierno para un país sudamericano.

El atleta amenazó con retirarse en 2023 tras competir por Noruega, pero regresó a este deporte en 2025 para representar a Brasil , el país de origen de su madre.

Braathen se llevó el oro en el eslalon gigante, una modalidad similar al eslalon, en la que también compite: un descenso en el que los esquiadores deben atravesar una serie de puertas, dispuestas en un recorrido con curvas y arcos estrechos.

En el eslalon gigante, las puertas están más separadas y las curvas son más anchas, lo que requiere mucha técnica y estrategia por parte del esquiador para trazar el mejor recorrido.

Marcó el mejor tiempo en la primera manga, 1 minuto, 13 segundos y 92 centésimas, con más de un segundo de ventaja sobre el segundo clasificado. En la segunda y decisiva vuelta, el atleta fue el último en descender y logró mantener su ventaja.

MICHAEL BUHOLZER/EPA/Shutterstock La medalla de Braathen es la primera para un país sudamericano en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El año pasado, Braathen se convirtió en el primer brasileño en subir al podio en una etapa de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, asegurando la primera victoria de la temporada para el país, sumándose a las cinco que ya había conseguido para Noruega.

Con cierto encanto, afirma que la gente no le cree cuando dice que representa a Brasil en esquí alpino.

En una conferencia de prensa celebrada en Casa Brasil en Milán antes de la competición, el atleta destacó el peso histórico de representar al país.

"La presión es inmensa. Represento a más de 200 millones de personas y soy el atleta con más posibilidades de traer una medalla a casa", declaró.

"Pero esta presión también es un privilegio. Es en este estado donde se puede alcanzar el máximo potencial", añadió.

Getty Images El atleta de eslalon y eslalon gigante había anunciado su retiro en 2023.

El también fue el abanderado en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

"Creo que los Juegos de Invierno nunca habían sido tan comentados en Brasil como esta vez. Tenemos la oportunidad de ganar una medalla gracias a Lucas, un chico súper carismático", comentó Marco La Porta, presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), en una entrevista con el periódico O Estado de S. Paulo.

Braathen compite por otra medalla el lunes 16 de febrero, cuando compita en la final de eslalon masculino.

Getty Images Braathen fue el abanderado de Brasil en la ceremonia de apertura olímpica.

Un atlera en busca de su lugar

La trayectoria del atleta fue retratada en el documental Do Meu Jeito ("A mi manera") que relata el punto de inflexión en su carrera tras romper con la federación noruega y comprometerse a poner a Brasil en el mapa de los deportes de invierno.

Nacido en Oslo, hijo de padre noruego y madre brasileña, creció en Noruega y su padre lo animó a practicar esquí, según el perfil del atleta publicado en la página web de Red Bull.

En el documental, el atleta relata que el turbulento divorcio de sus padres y su doble nacionalidad contribuyeron a socavar su sentido de pertenencia en el mundo.

"Crecer fue confuso, daba miedo... tu acento siempre era incorrecto, tu forma de vestir era incorrecta. Te vuelves tan profesional al presentar tu verdadero yo... el resultado es una pérdida de identidad. Miro hacia atrás y lo veo como mucha inseguridad, mucha ansiedad", le dice a un amigo en el largometraje.

Braathen luchó por establecerse como esquiador noruego profesional, pero se sentía fuera de lugar dentro de la Federación Noruega de Esquí. "Me encontré en una situación en la que me limitaba a ejercer mi profesión para servir a los fines de otras personas, y no a los míos propios", afirma.

En medio de un episodio depresivo y tras terminar impulsivamente una relación, anunció el fin de su carrera deportiva a los 23 años, cuando era campeón mundial de eslalon.

En el centro de su casi retiro se encontraba una disputa entre el atleta y la Federación Noruega por la explotación de sus derechos de imagen.

La situación se agravó después de que el esquiador fuera multado por participar en una campaña publicitaria no autorizada por la confederación.

Tras pasar unos meses en Brasil con su familia, se dio cuenta de que quería regresar a ese país, pero a su manera. Llamó a su padre y juntos formaron un equipo especialmente para él, según el perfil publicado por Red Bull.

Así fue como Braathen decidió representar a Brasil, el país natal de su madre.

"Brasil es una mezcla de muchas culturas. En todo el mundo, los brasileños se sienten como en casa. Llevamos nuestra 'ginga' (término brasileño que designa cierto estilo y ritmo brasileño) a todas partes", dice el atleta.

"Cuando Brasil entra al estadio, aunque no seas brasileño, igual siempre te animan".

