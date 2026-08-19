Los violentos "narcobloqueos" de carreteras que paralizaron partes del estado mexicano de Michoacán, bastión del Cartel Jalisco Nueva Generación

Los habitantes de la región norte del estado de Michoacán, en el oeste de México, se vieron afectados este miércoles por decenas de bloqueos de carreteras orquestados por grupos delictivos.

Los llamados "narcobloqueos", que incluyeron la toma por la fuerza de vehículos comerciales pesados para ser incendiados, se dieron en respuesta a un operativo de las fuerzas federales contra una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, liderada por Heraclio Guerrero Martínez, "Tío Lako".

Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informaban de una veintena de bloqueos en carreteras principales que conectan a las ciudades de Morelia (capital del estado), Zamora, La Piedad y municipios aledaños.

También la Autopista de Occidente, que conecta a Ciudad de México con Guadalajara, se vio afectada durante algunas horas.

La Guardia Nacional, el Ejército y la policía estatal se desplegaron para liberar las vialidades a lo largo de la mañana de este miércoles.

"Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes, por eso se dio esta toma de algunos lugares", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, que se daba al mismo tiempo que ocurrían los "narcobloqueos".

Pasado el mediodía, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo en X: "Todas las carreteras se encuentran libres, garantizando el tránsito y la seguridad. Mantenemos las acciones de vigilancia y operativos en la región para preservar el orden y la tranquilidad de todas y todos".

Golpe al círculo cercano

El Gabinete de Seguridad informó posteriormente de la detención de nueve personas vinculadas a la célula delictiva Los Guerreros, que encabeza "Tío Lako".

Entre ellos fueron identificados Marisol y Lourdes, hija y pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, "Tío Lako", quien es jefe regional de la organización en Michoacán y en el vecino estado de Jalisco.

"Durante la operación fueron asegurados dos inmuebles, 64 vehículos, 16 armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, motocicletas, un dron y equipo táctico", decía el Gabinete de Seguridad en su comunicado.

El operativo se dio en las comunidades vecinas de Tinaja de Vargas y Colesio, en los límites de Michoacán y Jalisco.

El gobernador de este último estado, Pablo Lemus, dijo que no hubo reacciones de violencia similares en su territorio.

Sedena Los detenidos fueron trasladados a Ciudad de México para ser procesados.

Sin embargo, las autoridades no dieron cuenta de la detención de Guerrero Martínez, quien era el objetivo principal de la operación, según diversos medios mexicanos.

Además de ser acusado de realizar labores de narcotráfico, extorsión y violencia, el líder del grupo es "responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Rubén Oseguera Cervantes", dijo el Ejército en un comunicado.

El operativo en el que murió "El Mencho", en el que también falleció Rubén Guerrero Valadez, hijo de "Tío Lako" y hombre de seguridad del fundador del CJNG, derivó en "narcobloqueos" y ataques a las fuerzas federales, en los que murieron al menos 25 personas.

BBC

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FUENTE: BBC