"Llevamos el almuerzo al trabajo durante 10 años y pudimos jubilarnos a los 35 y 40 años"

Cada invierno, Alan y Katie Donegan evitaban prender la calefacción en su casa en el sur de Inglaterra.

"En cambio, nos poníamos más capas de ropa y usábamos bolsas de agua caliente; lo convertimos en un juego", cuenta Alan. "No era sufrimiento, era estrategia".

Aunque la pareja reconoce que otros los consideraban "extremos" o "locos" por obsesionarse tanto con no gastar dinero, Alan explica que estaban "totalmente enfocados en comprar su libertad".

Por "libertad" se refiere a la jubilación anticipada, algo que los Donegan lograron hace siete años, cuando Alan tenía solo 40 años y Katie 35.

Rara vez pedían comida para llevar y siempre llevaban el almuerzo preparado de casa al trabajo. "Ahorramos US$53.000 en 10 años gracias a ese simple hábito de llevar la comida", dice Alan.

"Incluso cargábamos los teléfonos fuera de casa y buscábamos cupones de Nectar [de supermercado] que otros habían desechado. Se puede juzgar si eso es una locura o una genialidad, pero funcionó".

Alan había trabajado como paisajista antes de emprender un negocio de formación y coaching personal, mientras que Katie era actuaria —especialista en evaluación de riesgos— en una empresa financiera.

Además de sus buenos ingresos, sus hábitos de ahorro extremo les permitieron jubilarse anticipadamente, ya que destinaban a inversiones todo el dinero que podían.

"Cada libra que invertíamos nos acercaba un poco más a la vida que deseábamos", afirma Katie. Dejaron de trabajar cuando sus ahorros alcanzaron el millón de libras (US$1,3 millones)

"Independencia Financiera, Jubilación Anticipada"

Getty Images Katie y Alan buscaban todo tipo de cupones para ahorrar.

"Independencia Financiera, Jubilación Anticipada"

Alan y Katie forman parte de un movimiento global pequeño pero creciente llamado FIRE, siglas en inglés de "Independencia Financiera, Jubilación Anticipada".

Lo que hace 15 años era un concepto poco conocido ha pasado a contar hoy con casi un millón de miembros en el principal foro de debate sobre FIRE en la red social Reddit, y las instituciones financieras convencionales publican ahora numerosas guías sobre el tema.

El principio fundamental consiste en vivir con extrema austeridad durante la vida laboral para poder jubilarse lo antes posible.

Para la mayoría de nosotros, la posibilidad de abandonar la vida laboral de forma anticipada es solo un sueño.

Entre los elevados costes de la vida actual, los altos precios de la vivienda y la deuda estudiantil, trabajaremos durante más tiempo, no menos. Las estadísticas lo confirman.

El año pasado, la edad media de jubilación en Reino Unido alcanzó máximos históricos: 65,8 años para los hombres y 64,7 para las mujeres, según datos oficiales.

La situación es similar en Estados Unidos, donde la edad media de jubilación de hombres y mujeres ha aumentado de forma constante desde la década de 1990, situándose en 64,8 y 63,3 años respectivamente en 2025, según un estudio a largo plazo.

Amy Minkley Amy Minkley trabajó en el extranjero como maestra antes de jubilarse a los 44 años.

Sin embargo, los seguidores del movimiento FIRE, como Amy Minkley (de 49 años), están plenamente comprometidos con su objetivo.

Esta profesora estadounidense de enseñanza secundaria logró jubilarse cuando tenía apenas 44 años.

Para conseguirlo, trabajó en el extranjero en colegios privados internacionales de Japón, Singapur, India y Tailandia; allí, según cuenta, pudo ganar más dinero y disfrutar de un coste de vida mucho más bajo que en su Texas natal.

Además, redujo sus gastos al mínimo. "No me interesaba seguir el estilo de vida típico de los expatriados", afirma Minkley.

"Rara vez compraba ropa cara, conservaba los aparatos electrónicos hasta que dejaban de funcionar, cocinaba la mayor parte de mis comidas en casa y me lo pensaba bien antes de realizar cualquier compra importante.

"Compartir vivienda mientras vivía en Singapur y la India me permitió ahorrar aún más; además, en varios de esos países no necesitaba coche, lo que mantuvo mis gastos bajo control", comenta.

Actualmente, Minkley reside en Bali, donde sus ingresos de jubilación rinden mucho más de lo que habrían rendido si hubiera regresado a Estados Unidos.

No es un camino para todos

Getty Images En EE.UU. y Reino Unido, la edad promedio de retiro está por encima de los 60 años.

Carol Schleif es estratega jefe de mercado en BMO Private Wealth, una firma de asesoría financiera con sede en Toronto, Canadá.

Ella señala que, si bien el movimiento FIRE sigue siendo una opción viable para muchas personas, la mayoría de sus clientes se centran más en lograr un equilibrio en su vida laboral.

Así, en lugar de apresurarse a jubilarse lo antes posible, se enfocan en combinar una carrera profesional significativa con un estilo de vida acorde a sus posibilidades económicas.

"Si te jubilas pronto pero careces de amistades, salud o un propósito vital, habrás alcanzado una meta pero sacrificado otras cosas... cabe preguntarse si realmente vale la pena", afirma Schleif.

"Hoy en día, la gente está adoptando un enfoque más flexible. Intentan encontrar la manera de alcanzar sus objetivos de jubilación sin dejar de disfrutar de la vida".

Sarah Coles, responsable de finanzas personales en la plataforma de inversión británica AJ Bell, advierte que poner en práctica la filosofía FIRE resulta cada vez más difícil, ya que la mayoría de las personas simplemente no pueden permitírselo.

Pero señala que varios principios del movimiento FIRE son valiosos y pueden ayudar a las personas a jubilarse algo antes; por ejemplo, empezar a ahorrar desde joven e incrementar los aportes para la jubilación tras cada aumento de sueldo.

"Un camino equilibrado puede permitirte alcanzar la jubilación que deseas, en el momento que quieras, sin quebrantar tu espíritu. Simplemente requiere un enfoque más matizado y realista", asegura Coles.

Getty Images Algunas de las ideas de FIRE pueden aplicarse a la vida de la mayoría de las personas.

Dentro de la comunidad FIRE, algunos están optando ahora por esta vía menos intensa, lo que ha dado lugar a la creación de subcategorías como el "Barista FIRE".

Este enfoque consiste en ahorrar lo suficiente para que los ingresos de las inversiones cubran la mayor parte de los gastos vitales, complementando dicha cantidad con un trabajo a tiempo parcial.

Sin embargo, para algunos seguidores del movimiento FIRE, la frugalidad extrema sigue siendo la principal estrategia para lograr una jubilación anticipada, un sacrificio que consideran que vale la pena a largo plazo.

Como señala Minkley: "Los principios del FIRE son sencillos y no han cambiado: gasta menos de lo que ganas, invierte la diferencia y dale tiempo a tu dinero para que crezca".

BBC

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FUENTE: BBC