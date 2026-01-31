Llegó a Venezuela la embajadora de EEUU y avanza en la transición política

La tarea está orientada a seguir el esquema de tres fases definido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La embajadora Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, según confirmaron a la agencia EFE fuentes del Departamento de Estado. La representación estadounidense retomará así su actividad formal en el país caribeño tras varios años sin funcionamiento pleno.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela. De acuerdo con la información oficial, su rol incluirá el trabajo con representantes del sector público, del ámbito privado y de la sociedad civil. Estas tareas estarán orientadas a la implementación de un plan de tres fases diseñado por la administración estadounidense.

El esquema fue definido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y contempla una primera etapa de estabilización, seguida por una fase de recuperación y, finalmente, una transición democrática. La reapertura de la misión diplomática forma parte de este proceso, que marca un nuevo momento en la relación bilateral.

En este contexto se retoman las negociaciones entre EEUU y Venezuela La llegada de Dogu se concreta cuando está por cumplirse el primer mes de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Ese hecho produjo un cambio en el escenario político venezolano y dio lugar a una reconfiguración de los vínculos entre Washington y Caracas.

En este contexto, la administración estadounidense manifestó su respaldo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Está prevista una próxima visita de la dirigente a Washington, según trascendió en ámbitos diplomáticos. En paralelo, el gobierno norteamericano mantuvo contactos con sectores de la oposición venezolana.