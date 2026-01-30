El Gobierno reconoce sondeos de EE.UU. por deportaciones de inmigrantes, pero predomina la incomodidad y el rechazo

Produjo un fuerte malestar en el Gobierno la reciente publicación del diario The New York Times que afirma que hay negociaciones avanzadas entre Estados Unidos y la Argentina para que el Gobierno de Donald Trump le envíe al país sudamericano inmigrantes deportados de otras nacionalidades .

Esta presunta gestión se enmarca en una agresiva postura adoptada por el líder republicano, quien ordenó amplios operativos de agentes de inmigraciones contra quienes viven de manera irregular el país, incluyendo detenciones y el uso de la fuerza.

En la Casa Rosada reconocen que hubo sondeos de la Casa Blanca, pero no se firmó ningún acuerdo ni hay tratativas reales para dicha firma del tratado.

“No realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”, afirmaron voceros de Argentina , en diálogo con MDZ . Esa misma postura adoptaron fuentes diplomáticas americanas.

Los únicos registros similares sobre deportaciones se dieron el año pasado, cuando llegó un grupo reducido de argentinos que habían sido expulsados del país.

Pasaron las horas y las distintas fuentes oficiales optaron por el silencio, mostrando incomodidad ante un tema que el Ejecutivo intentó no informar nunca oficialmente. Algunos funcionarios que habitualmente brindan explicaciones, esta vez prefirieron no responder. Sin embargo, la estrategia oficial fue enviar a la comitiva digital del Gobierno para desmentir la noticia.

El retuit de Javier Milei

El influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como El Gordo Dan, posteó en X: “Es FALSO que Argentina recibirá inmigrantes deportados del tercer mundo. No se dejen operar por los pasquines de izquierda locales o de afuera”. Automáticamente apareció un reposteo de Javier Milei, transformando un posteo de un dirigente sin ningún cargo en una confirmación oficial por la cuenta del presidente.

El posteo del "Gordo Dan" que reposteó Milei El posteo del "Gordo Dan" que reposteó Milei

Esta publicación muestra una contradicción de lo comentado por algunas fuentes oficiales, que dan cuenta de conversaciones informales y, por lo tanto, al menos le da entidad a que se habló de un presunto plan de deportación de inmigrantes, sin que esas negociaciones hayan prosperado.

Los próximos viajes de Pablo Quirno y Javier Milei a Estados Unidos

Por lo pronto, el canciller Pablo Quirno participará la próxima semana de un encuentro en Washington, con motivo de paneles sobre minerales críticos.

Por su parte, en Balcarce 50 confirman un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, en lo que significará un nuevo encuentro con su par norteamericano Donald Trump.

Fuentes oficiales señalaron a MDZ que el mandatario argentino asistirá el 10 de febrero a en Mar-a-Lago, la residencia del líder republicano en Florida. Se trata de una invitación que recibió el jefe de Estado para concurrir a la Hispanic Prosperity Gala 2026, promovida por la plataforma Latino Wall Street.

El siguiente viaje de Milei a Estados Unidos será en marzo, puntualmente en Nueva York con motivo del “Argentina week”, un evento que tendrá a cientos de empresarios argentinos que buscarán incentivar las inversiones extranjeras en el país.