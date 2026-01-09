León XIV pide alto el fuego inmediato en Ucrania y Gaza y allanar caminos hacia la paz

El papa León XIV insistió este viernes en la "urgente necesidad" de un alto el fuego inmediato en Ucrania y apeló a la comunidad internacional para que "no vacile en su compromiso de buscar soluciones justas y duraderas" que pongan fin a la guerra entre Rusia y Ucrania .

"Hago un vehemente llamamiento a la comunidad internacional para que no vacile en su compromiso de buscar soluciones justas y duraderas que protejan a los más vulnerables y devuelvan la esperanza a las personas afectadas", expresó el pontífice en una audiencia con el Cuerpo Diplomático en el Vaticano.

León XIV destacó que la "mentalidad de confrontación" es "el precursor de toda guerra", y subrayó que este fenómeno es evidente en muchos contextos, como en "la guerra en curso en Ucrania y el sufrimiento infligido a la población civil".

"Ante esta trágica situación, la Santa Sede reafirma con firmeza la urgente necesidad de un alto el fuego inmediato y de un diálogo motivado por una búsqueda sincera de caminos que conduzcan a la paz", afirmó.

Además, reiteró la "plena disponibilidad" de la Santa Sede para apoyar "cualquier alternativa" que promueva la paz y la armonía entre las naciones.

El papa León XIV conmovido por la situación en Ucrania y en Gaza.

En cuanto a la situación en Oriente Medio, el pontífice lamentó que, "a pesar de la tregua anunciada en octubre", la población civil "siga sufriendo una grave crisis humanitaria", lo que se suma al sufrimiento ya experimentado.

El papa pide se respete a Palestina

"La Santa Sede está especialmente atenta a cualquier iniciativa diplomática que busque garantizar a los palestinos de la Franja de Gaza un futuro de paz duradera y justicia en su propia tierra, así como a todo el pueblo palestino y al pueblo israelí", afirmó León XIV ante los embajadores.

Finalmente reiteró que la solución de dos Estados "sigue siendo la perspectiva institucional para satisfacer las legítimas aspiraciones de ambos pueblos", pero lamentó el aumento de la violencia en Cisjordania contra la población civil palestina, "que tiene derecho a vivir en paz en su propia tierra". Efe