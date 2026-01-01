En su primer Año Nuevo, el papa León XIV pidió una paz "desarmada"

Durante su primera misa del 2026, el papa León XIV dio una homilía en la que expresó que el mundo “no se salva afilando espadas, sino acogiendo a todos". La ceremonia coincidió con la 59ª Jornada Mundial de la Paz , y fue su primera homilía de Año Nuevo desde que fue elegido pontífice en mayo.

El sumo pontífice expresó su mensaje de paz en el marco de la misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios celebrada este jueves 1° de enero en la basílica de San Pedro. Allí, el papa de origen estadounidense y perteneciente a la orden de San Agustín, retomó la figura del santo para subrayar que uno de los aspectos centrales del mensaje cristiano es la gratuidad total del amor de Dios, representado en la figura del niño nacido en un pesebre, desnudo e indefenso.

“Esto para enseñarnos que el mundo no se salva afilando las espadas, juzgando, oprimiendo o eliminando a los hermanos, sino más bien esforzándose incansablemente por comprender, perdonar, liberar y acoger a todos, sin cálculos y sin miedo”, expresó ante los casi cinco mil fieles reunidos en el templo vaticano .

León XIV consideró que el comienzo de un nuevo año representa una oportunidad para asumir una vida nueva, guiada por el perdón y el compromiso con los demás. “Es hermoso pensar así el año que comienza: como un camino abierto, por descubrir, en el que aventurarnos, por gracia, libres y portadores de libertad, perdonados y dispensadores de perdón”, afirmó.

Al referirse al Jubileo iniciado por su predecesor, el papa Francisco , y que concluirá el próximo 6 de enero, León XIV propuso como propósito personal para este nuevo ciclo el compromiso con una paz “desarmada y desarmante”, especialmente orientada al bienestar de los más humildes.

León XIV y su preocupación por el gasto militar

En su primer mensaje oficial con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, difundido el pasado 8 de diciembre y titulado “La paz sea con todos vosotros. Hacia una paz desarmada y desarmante”, el pontífice había manifestado su preocupación por el aumento del gasto militar y la creciente tensión política global.

En ese texto, León XIV advertía que muchas narrativas actuales promueven un enfoque sin esperanza respecto al futuro del planeta. Señalaba que en 2024 el gasto militar mundial se incrementó en un 9,4 %, lo que calificó como un esfuerzo económico significativo de las naciones en favor del rearme, pese a las consecuencias históricas de los conflictos armados.

“Cuando tratamos la paz como un ideal lejano, terminamos por no considerar escandaloso que se le niegue, e incluso que se haga la guerra para alcanzarla. Pareciera que faltan las ideas justas, las frases sopesadas, la capacidad de decir que la paz está cerca”, planteaba el mensaje papal.

Además, León XIV manifestó su preocupación por la deriva que adquiere el panorama internacional, más allá del principio de legítima defensa. En su análisis, la desestabilización global muestra un carácter cada vez más grave e imprevisible. En ese sentido, subrayó que el rearme suele justificarse como una respuesta a amenazas externas, lo cual, a su juicio, profundiza los riesgos de escalada.

“No es casual que los repetidos llamamientos a incrementar el gasto militar y las decisiones que esto conlleva sean presentados por muchos gobernantes con la justificación del peligro respecto a los otros”, sostuvo el papa en su primer mensaje por la paz.