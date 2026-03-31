Las repartidoras de yogur que combaten la soledad en Japón, uno de los países más envejecidos del mundo

Una mujer vestida de elegante traje azul marino y camisa azul claro pedalea con determinación por una tranquila calle residencial de Tokio. Son las 8:30 de la mañana pero ya hace un calor agradable, y agradece la visera a juego que le protege los ojos del sol de verano.

Llega a su primera parada, aparca la bici y llama a la puerta de una pequeña casa de madera con macetas a los lados. Dentro, una anciana espera. Su rostro se ilumina con una amplia sonrisa al abrir la puerta; esperaba esta visita.

Japón es de las economías importantes la que envejece más rápidamente en el mundo. Casi el 30% de su población tiene más de 65 años, y el número de personas mayores que viven solas sigue aumentando. A medida que las familias se reducen y los hogares multigeneracionales tradicionales disminuyen, el aislamiento se ha convertido en uno de los problemas sociales más acuciantes del país.

La mujer de traje es una Yakult Lady, una de las decenas de miles de personas en todo Japón que reparten las bebidas probióticas homónimas directamente a domicilio. En teoría, son repartidoras, pero en la práctica forman parte de la red informal de seguridad social del país.

En un país que se enfrenta al rápido envejecimiento de la población y a una creciente crisis de soledad , las Yakult Ladies se han convertido en una fuente improbable de comunidad, ayudando a reducir el problema del aislamiento con cada entrega.

De red de reparto a infraestructura social

Con sus distintivas botellas de plástico pequeñas y sus brillantes tapones rojos, Yakult fue pionera en su género. La bebida probiótica se lanzó en Japón hace 90 años, mucho antes de que el término "microbioma" se convirtiera en algo común.

Pero hoy, las mujeres que las reparten son tan importantes para la identidad de la marca como el propio producto.

La iniciativa surgió de forma inesperada. Cuando Yakult se lanzó en 1935, la idea de beber "bacterias" sonaba mal, como algo que enfermaría en lugar de sanar.

Para explicar el producto, la empresa necesitaba vendedores que fueran puerta a puerta. En aquel entonces, la fuerza laboral estaba compuesta casi exclusivamente por hombres, pero la escasez de mano de obra llevó a los distribuidores locales a contratar mujeres de sus comunidades, y las ventas crecieron rápidamente.

Yakult UK and Ireland La bebida probiótica japonesa está hecha con una cepa de bacterias beneficiosas llamada Lactobacillus casei Shirota.

Estas mujeres atrajeron especialmente a otras mujeres, quienes tenían más probabilidades de tomar decisiones sobre la compra de alimentos para el hogar y, a menudo, ya eran conocidas por quienes las repartían, una familiaridad que contribuía a generar confianza.

Emocionada por este repentino aumento de las ventas, la empresa decidió implementar formalmente el programa. En 1963 se estableció formalmente la "Red de ventas a domicilio para mujeres", ahora conocida como el sistema Yakult Lady.

Las Yakult Ladies son fáciles de identificar en la comunidad. Con sus uniformes azules y su característico ribete rojo a cuadros, se han vuelto casi tan reconocibles como las propias botellas de Yakult.

Se las suele ve recorriendo sus barrios en bicicleta, moto, a pie o en coche, haciendo múltiples repartos al día. La mayoría son trabajadoras autónomas, lo que ofrece una flexibilidad que atrae a mujeres que buscan conciliar trabajo y familia.

"Hago repartos los lunes, martes, jueves y viernes", dice Satoko Furuhata, quien lleva 25 años haciéndolo. "Como siempre me tomo los miércoles libres, trabajo básicamente cuatro días a la semana, lo que me permite equilibrar bien mi tiempo libre y mantenerme fresca".

Su jornada comienza a las 8:30, cuando carga el coche y emprende su ruta. "Tengo diferentes rutas cada día, pero visito entre 40 y 45 hogares al día", explica.

Alamy Cada mañana, los centros de ventas locales de Yakult envían trabajadores de reparto para visitar decenas de hogares.

Todos los lunes, durante el último cuarto de siglo, Furuhata ha visitado a la misma clienta (que prefiere permanecer en el anonimato), que ahora tiene 83 años y vive sola en Maebashi, 160 kilómetros al noroeste de Tokio. Desde que sus hijos se fueron de casa hace tiempo, esta anciana ha llegado a apreciar las visitas.

"Saber que alguien vendrá a verme cada semana es un gran consuelo", dice. "Incluso en los días que no me siento bien, oírla decir '¿Cómo estás hoy?' en la puerta me da fuerzas".

Se ha convertido en una rutina tan arraigada que evita programar nada más en ese momento. "El lunes es mi 'día de recarga de energía'", cuenta. "Espero con ilusión sus visitas. Cuando suena el timbre y oigo su alegre voz, me levanta el ánimo al instante".

Hablan de muchas cosas: sus familias, jardinería y cultivo de flores, noticias locales y temas de salud que han leído en el periódico o visto en la televisión. "Puede que parezcan conversaciones triviales, pero me hacen sentir y darme cuenta de que no estoy sola".

Salud intestinal y salud humana

Yakult es una bebida láctea fermentada que contiene una cepa específica de bacterias lácticas cultivadas por el Dr. Minoru Shirota, fundador de Yakult, en 1930. Cuando el científico comenzó a estudiar Medicina en la Universidad de Kioto en 1921, Japón aún se encontraba en pleno desarrollo económico y muchos niños morían por enfermedades infecciosas.

Consternado por la situación, se dedicó al estudio de la prevención de enfermedades, lo que lo llevó a centrarse en la microbiología, específicamente en las bacterias beneficiosas que podían suprimir las bacterias dañinas en el intestino.

Pero cuando se lanzó Yakult, nadie lo comprendió y su adopción fue lenta.

A pesar de que la cocina japonesa ya incluía muchos alimentos con microbios vivos -miso, natto (una comida tradicional japonesa hecha con soja fermentada), salsa de soja tradicional- había poca conciencia de su contribución a la salud.

"El término 'probióticos' aún no existía", afirma un portavoz de Yakult. "Lograr la comprensión y aceptación del público llevó tiempo".

Yakult Europe El servicio es especialmente popular entre los clientes mayores, muchos de los cuales valoran las visitas regulares tanto como las bebidas en sí.

Pasaron muchos años antes de que el producto realmente despegara, pero para 1971, ocho años después de la fundación de Yakult Ladies, las ventas alcanzaron los 15 millones de botellas diarias en Japón.

El mantra de Shirota: "intestino sano, larga vida", comenzó a ser repetido por las madres a sus hijos, para quienes la idea de consumir productos fermentados para la salud se volvió tan normal como comer verduras.

Haruko Kawabe, de 33 años y residente de Tokio, comenta: "Crecimos con Yakult. Mi madre siempre lo traía a casa de la tienda o del trabajo, y de niña veía a Yakult Ladies paseando en bicicleta constantemente. Siempre supe que era importante cuidar el intestino".

El interés por el microbioma intestinal ha aumentado a nivel mundial en la última década. Sin embargo, no solo la dieta afecta la salud intestinal. El estrés y la soledad crónica pueden también afectarla negativamente, explica la doctora Emily Leeming, científica especializada en microbioma.

Vivimos en un mundo microbiano, intercambiando constantemente microbios. Esta es una de las razones por las que la soledad se relaciona con una menor diversidad del microbioma intestinal. También es probable que se deba al estrés, ya que la soledad provoca una respuesta de estrés leve que también puede afectar negativamente al microbioma intestinal.

Yakult no diseñó su red de distribución como una intervención de salud pública. Pero con el tiempo, la dimensión social de las visitas ha adquirido una importancia creciente.

"Me he mantenido sano sin enfermedades graves y la gente suele decirme lo enérgico que estoy", dice un cliente de 83 años de Furuhata. "Creo que se debe a que he bebido Yakult durante muchos años. Pero no se trata solo de la bebida... recibir las visitas de Furuhata también es importante para mi rutina de salud".

Cuidando a una nación que envejece

En Japón, se espera que el número de personas mayores de 65 años que viven solas aumente a casi 11 millones para 2050, según el Instituto Nacional de Investigación de Población y Seguridad Social.

El país incluso tiene el término kodokushi o "muerte solitaria", que se refiere a los trágicos casos de personas que mueren solas en casa sin que nadie se dé cuenta durante meses, e incluso años.

Es una crisis que se agrava. Según datos de la Agencia Nacional de Policía, 40.913 personas murieron solas en casa en Japón entre enero y junio de 2025, un aumento de 3.686 con respecto al mismo período de 2024. En 2021, se nombró al primer "Ministro de la Soledad" de Japón, y existe un grupo de trabajo centrado en el aislamiento social.

Pero sobre el terreno, las Yakult ladies están aportando su granito de arena para ayudar a mitigar el problema.

Yakult Honsha La mayoría de las mujeres de Yakult trabajan por cuenta propia, lo que les permite gestionar el cuidado de los niños u otras responsabilidades en el trabajo

Asuka Mochida es una Yakult Lady de la prefectura de Gunma. Casi todos sus clientes son mayores, y se siente profundamente orgullosa de poder ofrecerles compañía y atención.

"Las Yakult Ladies no somos solo vendedoras de productos", afirma esta mujer de 47 años. "Somos, en cierto sentido, personas que cuidamos de los demás. Notamos pequeños cambios en la salud o el estilo de vida".

Las figuras maternas ofrecen un rostro amable, control semanal y, para muchos residentes mayores, una conexión humana esencial. También notan cambios sutiles en la rutina de los clientes. Si alguien no abre la puerta, pueden avisar a sus familiares o buscar ayuda.

"Para los clientes mayores o quienes viven solos, la tranquilidad de ver una cara conocida es fundamental", afirma Mochida. "Japón tiene una cultura de cuidar a los demás y a la comunidad. Creo que Yakult Ladies pone en práctica esa cultura de forma natural y sostenible. Es un trabajo donde la responsabilidad y la amabilidad se entrelazan".

También es un trabajo que puede generar altos niveles de satisfacción. "Incluso en días ajetreados, cuando a veces solo puedo hablar un momento, una clienta me dijo una vez: 'Solo ver tu cara me da energía'. Eso me hizo darme cuenta de que, aunque no sea perfecta, el simple hecho de estar presente puede marcar una gran diferencia".

Yakult México Yakult ha expandido su modelo de ventas puerta a puerta más allá de Japón. Tiene un modelo similar por ejemplo en India y en México, entre otros países.

Actualmente hay más de 31.000 Yakult Ladies en Japón. El modelo también se ha replicado en el extranjero, con casi 50.000 más en países como China, Indonesia, Malasia, Brasil y México.

En lugar de "Ladies", se las conoce cariñosamente como "madres Yakult" o "tías" y comparten la misma actitud protectora, con un papel en la sociedad igualmente valorado.

Como sea que se las llame, estas mujeres comparten habilidades y rasgos similares, como "mantener una sonrisa genuina y energía positiva", dice Furuhata.

"La capacidad de escuchar y percibir las cosas", añade Mochida. "Estar atenta a los pequeños cambios es esencial".

En un país que lidia con el cambio demográfico y el creciente aislamiento, ese breve intercambio en la puerta de casa puede tener más peso que lo que sugiere una pequeña botella roja.

*Este artículo fue publicado en BBC Travel. Haz clic aquí para leer la versión original en inglés.

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FUENTE: BBC