Las guerras en Gaza y Ucrania disparan las ventas de los fabricantes de armas

El incremento en la venta de armas a nivel mundial fue casi del 6% y alcanzó los 679 mil millones de dólares.

La venta de armas aumentó gracias a las guerras de Ucrania y Gaza.

Las ventas de los 100 mayores fabricantes de armas mundiales aumentaron un 5,9 % el año pasado hasta 679.000 millones de dólares impulsadas por las guerras en Ucrania y en Gaza, señaló en un informe el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo ( SIPRI).

Las tensiones geopolíticas globales y regionales y una subida del gasto militar contribuyeron a alcanzar una cifra récord de ventas, con aumentos especialmente en Estados Unidos y en Europa.

El incremento de las ventas y de los pedidos hizo que muchas compañías ampliaran su producción y sus instalaciones y establecieran nuevas filiales, aunque todavía afrontan retos variados que podrían afectar a los costos y a los plazos de entrega, según el informe.

tropas ucranianas Ucrania soldados efe Las ventas totales de las 39 compañías estadounidenses presentes entre las cien primeras alcanzaron 334.000 millones de dólares (290.000 millones de euros), un 3,8 % más. Seis de las diez mayores firmas son de ese país, entre ellas las tres primeras, Lockheed Martin, RTX y Northrop Grumman.

El SIPRI resalta no obstante que los numerosos retrasos y los déficit presupuestarios afectan al desarrollo y producción de programas clave como el de los cazas F-35, los submarinos de la clase Columbia y los misiles balísticos intercontinentales Sentinel.