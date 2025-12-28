La red de trenes de alta velocidad de China ya supera los 50.000 kilómetros

China volvió a marcar un hito en la historia del transporte mundial al expandir su red operativa de trenes de alta velocidad por encima de los 50.000 kilómetros. El récord se alcanzó con la inauguración de una nueva línea estratégica que conecta la histórica ciudad de Yan'an con Xi'an, la capital de la provincia de Shaanxi, según informó la agencia Noticias Argentinas.