La red de trenes de alta velocidad de China ya supera los 50.000 kilómetros
El récord se alcanzó con la inauguración de una nueva línea estratégica que conecta la histórica ciudad de Yan‘an con Xi’an.
China volvió a marcar un hito en la historia del transporte mundial al expandir su red operativa de trenes de alta velocidad por encima de los 50.000 kilómetros. El récord se alcanzó con la inauguración de una nueva línea estratégica que conecta la histórica ciudad de Yan'an con Xi'an, la capital de la provincia de Shaanxi, según informó la agencia Noticias Argentinas.
El nuevo tramo es operado por los trenes bala "Fuxing", diseñados para alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora, lo que permite reducir un trayecto que antes demandaba varias horas a tan solo 60 minutos.
Un crecimiento sin precedentes en la historia:
- El kilometraje operativo de China ya supera el total combinado de todos los demás países del mundo, consolidándose como la red más grande y rápida del planeta.
- Durante el actual Plan Quinquenal (2021-2025), el gigante asiático logró construir y poner en marcha 12.000 kilómetros adicionales de vías de alta velocidad.
- Gracias a este despliegue, el 97% de las ciudades chinas con más de 500.000 habitantes ya cuentan con acceso a este servicio de vanguardia.
- Desde que inauguró su primer tramo interurbano en 2008 entre Beijing y Tianjin, el país ha mantenido un ritmo de expansión que ha transformado la logística y la integración económica regional.
Con esta nueva línea, China proyecta su capacidad tecnológica como un estándar global en infraestructura ferroviaria.
