Japón, en tensión con China, invertirá una cifra récord en materia de defensa para 2026

Las autoridades de Japón han aprobado este viernes un presupuesto récord en materia de defensa para el año fiscal 2026 con la vista puesta en fortalecer sus "capacidades de combate" en pleno aumento de la tensión con China , lo que supone un incremento del 9,4 por ciento respecto a las cifras del año anterior.

El Gobierno ha situado en unos 8,8 billones de yenes (unos 47.800 millones de euros) la cuantía destinada a impulsar el programa balístico y militar japonés de cara a los próximos años ahora que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi , aboga por impulsar la defensa, según informaciones de la agencia de noticias Kiodo.

Ya durante la campaña electoral, la política del Partido Liberal Democrático (PLD) prometió aumentar el gasto en defensa al 2 por ciento del PIB de cara al próximo mes de marzo, fecha en la que el Parlamento tendrá que ratificar e presupuesto --y antes de la fecha estimada inicialmente, que fijaba el año 2027 para tomar esta medida--.

Esto se enmarca en las declaraciones vertidas por la propia Takaichi el pasado mes de noviembre, cuando aseguró que Japón tomaría medidas "contundentes" en caso de que China atacase Taiwán , unas declaraciones que provocaron un repunte de la tensión con Pekín.

El Ministerio de Defensa de Japón ha expresado su preocupación ante la "expansión china en el Pacífico" y ha aclarado que podría poner en marcha una "nueva unidad" para hacer frente a las "actividades" de China en la zona.

Sanae Takaichi Sanae Takaichi (centro), primera ministra de Japón, no duda en confrontar con China. Foto Efe EFE

Críticas de China

China ha alertado recientemente de que un incremento en el presupuesto destinado a defensa "pone en tela de juicio la idea de que Japón únicamente busca una política orientada a la defensa" y el "desarrollo pacífico".

Este viernes, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha criticado los avances militares de Tokio. "En lugar de mostrar moderación, Japón planea aumentar significativamente su presupuesto en defensa, lo que muestra aún más su siniestra intención de impulsar la militarización", ha lamentado, según informaciones del diario 'Global Times'.

Japón se prepara para pelear

"Dado el extenso y bien documentado historial de agresión de Japón en tiempos de guerra, sus actividades militares y de seguridad han sido vigiladas de cerca durante mucho tiempo por los países asiáticos y la comunidad internacional", ha recalcado.

En este sentido, ha criticado al Gobierno de Takaichi, que "desde que llegó al cargo "ha acelerado el fortalecimiento militar y la expansión armamentística".

"Japón se aleja cada vez más de su tradicional afirmación de seguir una vía de desarrollo pacífico y avanza en una dirección peligrosa", ha sostenido. Dpa