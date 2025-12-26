China sanciona a veinte empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

Autoridades de China imponen sanciones contra una veintena de compañías de Estados Unidos por vender armamento a Taiwán.

Taiwán sigue sumando armamento de Estados Unidos, ante la amenaza de China. Foto Ministerio de Defensa Taiwán.

Las autoridades de China han impuesto este viernes un paquete de sanciones contra una veintena de empresas relacionadas con la industria militar de Estados Unidos en represalia por la venta de armamento a Taiwán, un territorio al que Pekín considera una provincia más bajo su soberanía.

El Ministerio de Exteriores de China ha indicado en un comunicado que estas medidas de restricción también afectarán a una decena de "directivos" de compañías, quienes han sido acusados de estar "involucrados en el suministro de estas armas" durante los últimos años.

"Estas medidas", apunta el texto, "han sido adoptadas de conformidad con la legislación china" una semana después de que el Gobierno de Estados Unidos aprobara la venta de un nuevo paquete de ayuda militar valorado en unos 11.000 millones de dólares (algo más de 9.300 millones de euros) para ayudar a "mejorar la seguridad" de Taiwán a y con vistas a "mantener el equilibrio militar" en la región.

Crece la Tensión entre China y Taiwán El anuncio de China se produjo después de que las autoridades de Taiwán hicieran pública su intención de gastar 40.000 millones de dólares adicionales (algo más de 34.000 millones de euros) en fines militares entre 2026 y 2033.

Taiwán Ejército tropas soldado Taiwán viene recibiendo armamentos muy modernos de parte de Estados Unidos. Foto: Efe. Ante la presión de China, Taiwán viene recibiendo armamentos muy modernos de parte de Estados Unidos. Foto: Efe. EFE La medida llega además en pleno aumento de la tensión entre China y Taiwán, un asunto que ha salpicado incluso a Japón, que ya ha amenazado con responder en caso de que la isla sufra una invasión militar.