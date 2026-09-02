La pequeña isla de Canadá que apareció, desapareció y fue localizada de nuevo

Una pequeña isla flotante en un lago de Canadá fue localizada de nuevo, después de que las autoridades perdieran su rastro en las imágenes satelitales tras su descubrimiento inicial.

La isla boscosa fue vista por primera vez a principios de agosto en medio del lago Williston —el de agua dulce más grande de la provincia canadiense de Columbia Británica— por unos navegantes que grabaron la escena en un video que posteriormente se hizo viral.

Una imagen satelital de finales de julio confirmó la existencia de la isla, cuyo tamaño equivale aproximadamente al de un campo y medio de fútbol.

Sin embargo, pocas semanas después, la isla había desaparecido de ese lugar.

Las autoridades de Columbia Británica anunciaron que habían logrado localizarla de nuevo, aunque no está claro qué ocurrió.

Qué pasó con la isla

Bob Gammer, portavoz de BC Hydro —la empresa pública que gestiona el lago y una presa cercana— supo de la existencia de la isla tras ver un video que circulaba por las redes sociales canadienses.

El video, grabado por unos navegantes, mostraba una porción de tierra boscosa que parecía flotar y balancearse sobre el agua.

Gammer contó que, al principio, pensó que se trataba de un video generado por inteligencia artificial.

"Pensé: 'Bueno, esto podría ser en cualquier lugar'", le dijo a la BBC. "Tal vez no sea real".

Sin embargo, una imagen satelital del 21 de julio, recuperada por su equipo, confirmó que era real y que efectivamente flotaba en medio del lago, en una zona remota del norte de la provincia.

No obstante, la isla parecía haber desaparecido en otra imagen satelital tomada apenas unas semanas después, el 5 de agosto.

Su desaparición fue noticia en varios medios internacionales y despertó curiosidad en todo el mundo.

"Simplemente no sabemos a dónde fue", dijo Gammer. "¿Se hundió? ¿Se desplazó hacia otro rincón del embalse?".

Gammer afirmó que ahora puede despejar esas dudas.

Según explicó, la isla parece haber ido a la deriva hasta la orilla y encallado a unos 30 km del lugar donde fue vista por primera vez.

Esto, añadió, fue confirmado por una nueva imagen satelital y por el testimonio de dos pilotos que sobrevolaron la zona.

BC Hydro estima que la isla tiene una superficie de 9.800 metros cuadrados —una hectárea—, aproximadamente el tamaño de 1,5 campos de fútbol.

En cuanto a su origen, Gammer señaló que BC Hydro aún no tiene plena certeza, pero existe una teoría sólida: es probable que la isla se haya formado a lo largo de muchos años mediante la acumulación de madera flotante, que sirvió de base para que plantas y árboles echaran raíces.

Cree que la isla se desprendió de la orilla del embalse este verano boreal, cuando el nivel del agua alcanzó una altura no vista desde 2012.

Islas flotantes "como un iceberg"

Getty Images Canadá alberga una enorme cantidad de lagos, que cubren buena parte de su extenso territorio.

También se han avistado islas flotantes en otros lugares.

Una de ellas, situada en el lago Chippewa, en Wisconsin, se conoce como Forty Acre Bog (Pantano de 40 Acres).

Se cree que surgió cuando masas de turba se desprendieron del fondo del lago y flotaron hasta la superficie.

Algunos años, los navegantes locales empujan esta masa flotante de turba para evitar que derive hacia un puente cercano.

Según la Asociación de Complejos Turísticos de Lake Chippewa Flowage, la isla alberga una fauna diversa —como ranas y salamandras— y, al igual que el resto del lago y sus orillas, cuenta con protección legal estatal.

Cheryl Treland, residente de la zona, le contó a Wisconsin Public Radio en 2024 que este pantano flotante es "como un iceberg".

"No es como una hoja flotando en la superficie del agua", afirmó.

Gammer advirtió que la isla de Columbia Británica no es una estructura estable y recomendó no intentar pisarla.

"Está en una zona remota y la mayoría de la gente nunca se acercará a ella", comentó.

Para quienes tengan los medios y el interés de buscarla, Gammer lanza una seria advertencia: "No se suban a la isla. Podría desintegrarse".

FUENTE: BBC