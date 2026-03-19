La OTAN se siente presionada por Donald Trump y se debate el bloqueo de Ormuz

Mark Rutte, titular de la OTAN, aseguró que esa alianza bélica mundial ahora debate cómo interceder ante el bloqueo de Ormuz y el pedido de Donald Trump.

La OTAN lidia con la presión de Donald Trump para intervenir en la guerra que desató. Foto: Nato.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que los aliados mantienen "intensos debates" sobre cómo abordar el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán, y se mostró confiado en que "como siempre, encontrarán una solución".

Según el titular de la OTAN, "están debatiendo intensamente entre ellos, con Estados Unidos y entre ellos mismos, sobre cuál es la mejor manera de abordar este enorme problema de seguridad".

La OTAN viene siendo presionada por Donald Trump, presidene de Estados Unidos, para que participe de la contienda contra Irán. Trump ha dicho que si la OTAN no interviene ve "un muy mal futuro" para el organismo.

La OTAN habla de "interés común" Así las cosas, Mark Rutte ha dicho que "estoy convencido de que los aliados, como siempre, harán todo lo posible en defensa de nuestro interés común, por lo que encontraremos una solución".