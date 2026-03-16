La OTAN le da la espalda a Estados Unidos e Israel ordena una invasión a el Líbano
A 17 días del inicio del conflicto, la tensión en Medio Oriente alcanza un nuevo pico tras una ofensiva masiva de Israel sobre la capital iraní.
A 17 días del inicio del conflicto, la tensión en Medio Oriente alcanza un nuevo pico tras una ofensiva masiva de Israel sobre la capital iraní.
El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en su decimoséptima jornada sin señales de tregua. La madrugada de este lunes marcó una de las escaladas más violentas hasta la fecha, con ataques directos sobre centros de poder en Teherán y una presión diplomática sin precedentes de la Casa Blanca hacia sus aliados europeos para evitar un colapso energético global.
Desde Tel Aviv ordenaron que el ejército israelí avance por el Líbano en medio de la ofensiva contra Hezbolá en la región, agrupación política y terrorista libanesa que gobierna el sur del país.
El presidente Donald Trump aseguró este lunes que Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán y segundo hijo del fallecido Ali Jameneí, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.
"No lo hemos visto en absoluto. Así que, no sabemos si está muerto o no", dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jameneí, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como el ayatolá de la República Islámica.
Irán ha afirmado que sus fuerzas armadas “están decididas a defenderse el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca”, ha advertido este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Esmail Baghaei.
Baghaei ha añadido que su país no tolera que “dos regímenes malvados”, en referencia a EE UU e Israel, le impongan la guerra y, cuando “les conviene”, declaren un alto el fuego para reanudar las agresiones poco después. “Hay que garantizar que estas guerras intermitentes no se nos impongan periódicamente, a nuestra región y a nuestro país”, ha concluido el portavoz iraní.
EFE
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán entró este lunes en su decimoséptima jornada sin señales de tregua, en una de las escaladas más intensas desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.
La madrugada estuvo marcada por ataques directos del Ejército de Israel sobre Teherán, así como de nuevas ofensivas iraníes contra territorio israelí y las bases estadounidenses en el Golfo, el cierre del Estrecho de Ormuz y una presión diplomática de la Casa Blanca sobre sus aliados europeos.
El gobierno alemán respondió con dureza a las recientes presiones de Donald Trump, quien advirtió que la OTAN enfrentará un futuro "muy malo" si sus aliados no intervienen militarmente para desbloquear el Estrecho de Ormuz, actualmente cerrado por Irán en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente.
El vocero del gobierno de Berlín, Stefan Kornelius, fue el encargado de transmitir la postura del canciller Friedrich Merz. En una declaración contundente, Kornelius desmarcó a la Alianza Atlántica de la ofensiva liderada por Washington e Israel.
"La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y en la situación actual no existe el mandato para desplegarla. Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN", sentenció el portavoz alemán.
Con estas palabras, Alemania no solo rechaza el envío de buques de guerra al Estrecho de Ormuz, sino que cuestiona la legitimidad de utilizar la estructura de la alianza para resolver un conflicto iniciado por una ofensiva externa en territorio persa.
En un anuncio que sacude los cimientos de la aviación comercial, la aerolínea Emirates confirmó este lunes la suspensión total de todos sus vuelos con origen y destino en su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB). La decisión, de carácter indefinido, responde directamente al agravamiento del conflicto militar en la región y al riesgo extremo que supone el sobrevuelo en zonas de fuego cruzado.
All flights to and from Dubai have been temporarily suspended.Please do not go to the airport.Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.The safety of our passengers and crew is our highest priority… pic.twitter.com/m5eIloT2wk— Emirates Support (@EmiratesSupport) March 16, 2026
La Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) ha dicho este lunes que ha lanzado una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos en Tel Aviv y el aeropuerto de Ben Gurión en Israel, y contra bases de EE.UU. en Emiratos Árabes y Baréin.
Según informa la IRGC a través de la agencia Fars, los ataques aéreos se dirigieron contra “centros de producción de armamentos aeroespaciales militares” y contra las bases estadounidenses en las bases de Al Zafra en Emiratos Árabes, y las del Jufeir y Cheikh Isa en Bahrein.
La Guardia Revolucionaria Iraní dijo haber usado en sus ataques los misiles hipersónicos Fatah, Emad y Qadr, además de misiles superpesados y “drones destructivos”, junto a misiles de alcance medio y los de propulsión sólida.
Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), Irán lanzó durante la madrugada y la mañana de este lunes tres andanadas de misiles contra Israel. Esta oleada incluía un misil de racimo que ha causado al menos una docena de impactos en distintas localidades del área metropolitana de Tel Aviv, dañando viviendas, vehículos e infraestructura pública, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Israel.
Israel anunció por su parte que sus cazas han comenzado este lunes una nueva oleada de ataques “a gran escala” en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz.
EFE
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, fue tajante al asegurar que su país "no ha pedido un alto el fuego" y que la guerra solo terminará bajo condiciones que garanticen que una agresión externa no vuelva a repetirse.
Uno de los puntos más críticos de su declaración se centró en la seguridad marítima. Araqchi confirmó que el Estrecho de Ormuz, el paso más estratégico para el comercio mundial de crudo, permanece bajo un bloqueo selectivo. Según el ministro, la vía está cerrada exclusivamente para los “enemigos y aquellos que apoyan su agresión”.
Esta medida ha mantenido en vilo a los mercados internacionales, disparando el precio del barril de petróleo por encima de los US$ 100, debido al temor de que el suministro global se vea interrumpido de forma permanente si la OTAN decide intervenir bajo las presiones del presidente Donald Trump.
Irán lanzó durante la madrugada y la mañana de este lunes tres andanadas de misiles a Israel, incluyendo proyectiles de racimo, que causaron daños materiales en varios lugares del territorio israelí y una mujer resultó herida leve.
El ejército israelí ha lanzado este lunes una nueva “amplia oleada de ataques” simultáneos en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz, según ha anunciado en un mensaje en las redes sociales.
Las tropas de las FDI han comenzado operaciones terrestres limitadas y selectivas contra bastiones clave de Hezbolá en el sur del Líbano, con el objetivo de reforzar la zona de defensa adelantada.Esta actividad forma parte de esfuerzos defensivos más amplios para establecer…— FDI (@FDIonline) March 16, 2026
La tensión en Medio Oriente ha alcanzado un nuevo punto crítico. En la madrugada de este lunes 16 de marzo de 2026, el ejército de Israel anunció el inicio de una “ola de ataques a gran escala” contra objetivos estratégicos en Teherán. La operación ocurre en el marco del día 17 de la guerra que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, tras la eliminación del ayatolá Alí Jamenei al inicio de las hostilidades.
A través de un comunicado oficial en su canal de Telegram, las fuerzas militares israelíes informaron que la ofensiva estuvo dirigida específicamente contra “infraestructuras del régimen terrorista iraní”. Según reportes preliminares, los bombardeos habrían alcanzado centros de mando de la Guardia Revolucionaria, instalaciones de defensa aérea y sitios de logística militar en la periferia de la capital.
Esta nueva incursión aérea busca degradar la capacidad de respuesta de Irán, que en las últimas horas ha intensificado el lanzamiento de misiles y drones hacia territorio israelí y bases estadounidenses en la región del Golfo.
En una declaración que sacude los cimientos de la diplomacia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a los países miembros de la OTAN. Según el mandatario, la organización se enfrenta a “un futuro muy malo” si sus aliados no colaboran activamente para garantizar la libre circulación en el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado tras la escalada bélica con Irán.
Durante una entrevista exclusiva con el diario Financial Times, Trump fue contundente al señalar que Estados Unidos no debería cargar con la responsabilidad total de proteger una ruta de la que dependen económicamente Europa y Asia.
El presidente sostuvo que los países que consumen el petróleo proveniente del Golfo —mencionando específicamente a Europa y China— deben involucrarse de manera directa para evitar el colapso del transporte marítimo mundial. "Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", sentenció el líder republicano.
La crisis energética se profundiza a nivel mundial. Los precios del petróleo iniciaron la jornada de este domingo con una tendencia alcista, manteniendo su cotización por encima de los US$ 100 por barril. Este incremento es una respuesta directa a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, que involucra a potencias clave en la producción y distribución de hidrocarburos.
El principal factor que impulsa la subida del crudo es el riesgo inminente de interrupciones en el suministro global. Los inversores y analistas mantienen su mirada fija en el Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo más estratégico del mundo para el comercio de energía.
Ante el temor de que el paso permanezca cerrado o bloqueado por tiempo indefinido, la oferta proyectada de crudo se ha visto amenazada. Cabe recordar que por esta vía circula aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo, lo que convierte cualquier fricción geopolítica en la zona en un disparador inmediato de los precios.
En un movimiento diplomático coordinado, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordaron este domingo la urgencia de normalizar el tránsito en el Estrecho de Ormuz. La comunicación, confirmada por un portavoz de Downing Street, pone de manifiesto la preocupación de las potencias occidentales por la parálisis del comercio marítimo internacional.
Durante la charla, ambos mandatarios coincidieron en que la situación en Oriente Medio ha alcanzado un punto crítico que afecta directamente a los bolsillos de los consumidores globales. Según el comunicado oficial, Starmer y Trump enfatizaron la importancia de "reabrir" el estrecho para poner fin a las constantes perturbaciones que sufre la navegación comercial.
“Los líderes conversaron sobre la situación en desarrollo y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo”, indicó la oficina del primer ministro británico.
En un contexto de máxima tensión global, el gobierno de Irán ha hecho un llamado a redefinir el tablero geopolítico en el Golfo Pérsico. Este domingo, el embajador iraní en Arabia Saudita, Alireza Enayati, aseguró que las relaciones con sus vecinos árabes requieren una "revisión seria" para blindar la región frente a la influencia militar de actores externos.
Durante una entrevista con la agencia Reuters, Enayati analizó cómo la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán está afectando la estabilidad regional. Según el diplomático, la clave para la prosperidad de Medio Oriente radica en limitar el poder de las potencias occidentales y fortalecer los lazos entre los países ribereños.
Al ser consultado sobre si el conflicto bélico actual podría fracturar los vínculos diplomáticos con Riad, el embajador fue tajante:
"Es una pregunta válida y la respuesta es sencilla. Somos vecinos y no podemos prescindir el uno del otro; por eso, necesitaremos una revisión seria de nuestra relación".
Uno de los puntos de mayor fricción en las últimas horas ha sido la seguridad energética. Teherán ha negado categóricamente su participación en los recientes ataques reportados contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita.
A pesar de las acusaciones cruzadas en el marco del cierre del Estrecho de Ormuz, el embajador Enayati sostuvo que la República Islámica no busca sabotear a sus vecinos, sino expulsar la presencia militar extranjera que, a su juicio, es la verdadera causa de la inestabilidad.
Así lo informa el Ministerio de Salud libanés.
En un nuevo capítulo de la escalada de tensión en Medio Oriente, el Gobierno de Irán cerró de forma categórica cualquier puerta a la diplomacia inmediata con Washington. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, afirmó que su país "nunca pidió" un alto el fuego ni ha solicitado entablar negociaciones con la administración de Donald Trump.
Las declaraciones del funcionario iraní surgieron durante una entrevista exclusiva con el programa Face the Nation de la cadena estadounidense CBS News. Araghchi fue contundente al señalar que Teherán no ha buscado "ni siquiera negociaciones", contradiciendo directamente las versiones recientes del presidente de los Estados Unidos.
Días atrás, Donald Trump había sugerido que el régimen iraní estaba debilitado y buscaba alcanzar un acuerdo para frenar las hostilidades. Sin embargo, el canciller iraní calificó esta visión como errónea y reafirmó la voluntad de combate de su nación.
Para el jefe de la diplomacia iraní, el escenario actual no es producto de un accidente, sino de una estrategia planificada por Washington.
"No vemos ninguna razón para hablar con los estadounidenses porque estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos. Esta es la segunda vez que ocurre", sostuvo Araghchi.
El ministro subrayó que el conflicto actual es "una guerra deliberada del presidente Trump y de Estados Unidos", y advirtió que Irán mantendrá sus operaciones militares bajo el concepto de autodefensa legítima.
Un mundo en peligro
Guerra en Medio Oriente
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