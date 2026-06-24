La OMS le puso fecha final al brote de hartavirus en el crucero

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) informó que el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero polar MV Hondius podría darse por finalizado el próximo 2 de julio, siempre y cuando no se registren nuevos casos durante los próximos días.

La fecha coincide con la finalización del período de aislamiento preventivo que todavía cumplen 54 personas consideradas contactos estrechos de pasajeros y tripulantes que estuvieron expuestos al virus durante la travesía.

El anuncio fue realizado en Ginebra por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien precisó que hasta el momento se mantienen 13 casos confirmados y tres fallecimientos vinculados al brote ocurrido en la embarcación que navegaba por el Atlántico Sur.

Además, las autoridades sanitarias internacionales lograron identificar y monitorear a más de 650 contactos distribuidos en 33 países, como parte del operativo epidemiológico desplegado tras la detección de los contagios.

"Todos, excepto 54, ya completaron su período de cuarentena y se prevé que el resto lo haga el 2 de julio. Si para esa fecha no se notifican nuevos casos, la OMS considerará cerrado el brote", señaló el titular del organismo sanitario internacional.

Pese a la evolución favorable del escenario epidemiológico, las investigaciones para determinar el origen exacto de la transmisión continúan abiertas. Los especialistas trabajan sobre el caso del primer pasajero que presentó síntomas y que falleció una semana después, mientras el crucero continuaba su recorrido tras haber partido desde Ushuaia el 1 de abril.

Como parte de las tareas científicas, también se analizan muestras ambientales recolectadas dentro del barco para intentar reconstruir la cadena de contagios y establecer cómo se produjo la exposición inicial al virus.

La OMS, además, coordina un estudio internacional sobre personas de más de 21 países que estuvieron en contacto con la variante Andes Sur, identificada en este episodio y considerada única en el mundo por su capacidad de transmitirse entre personas.

Argentina y sus brotes de hantavirus

Argentina concentra la mayor experiencia en el estudio de esta cepa luego de los brotes registrados en El Bolsón, en 1996, y en Epuyén, en 2018, situaciones que permitieron confirmar la transmisión interpersonal del virus.

Tedros también adelantó que el organismo impulsa el envío de muestras virales al Centro de Bioseguridad de la OMS en Suiza, donde serán utilizadas para investigaciones orientadas al desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas, tratamientos y eventuales vacunas que permitan prevenir futuros brotes.

En paralelo, el Instituto Malbrán remitió durante el último mes insumos para unas 2.500 pruebas de diagnóstico destinadas a laboratorios de Sudáfrica, España, Países Bajos, Reino Unido y Senegal, países que actualmente analizan muestras de pacientes y contactos vinculados al episodio sanitario.