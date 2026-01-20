La imagen que señalaría la causa de la tragedia ferroviaria en España que dejó al menos 41 muertos

España amaneció luego de una de las noches más largas de los últimos años, marcada por la segunda gran tragedia ferroviaria que golpea al país. Según los últimos reportes oficiales de la Guardia Civil y de los cuerpos de bomberos de distintas localidades de la provincia de Córdoba , el saldo asciende a 41 personas fallecidas y más de 100 heridos , mientras continúan las tareas de rescate y peritaje en la zona del siniestro.

El trabajo de los investigadores es intenso y apunta a esclarecer qué provocó el descarrilamiento del tren de alta velocidad de la compañía Iryo , que invadió la vía contigua e impactó contra una formación de Renfe que circulaba en sentido contrario. En las últimas horas, los peritos difundieron material fotográfico y fílmico de la escena, y una imagen en particular encendió las alarmas: una junta de riel rota , que podría haber sido determinante en el inicio de la tragedia.

De acuerdo con las primeras hipótesis, esa falla estructural en la vía habría provocado el descarrilamiento del vagón seis , arrastrando luego a los vagones siguientes hasta el octavo. Esta evidencia es ahora uno de los principales focos de análisis para determinar si el desperfecto fue la causa del accidente o una consecuencia posterior al descarrilamiento.

El ministro de Transporte de España, Óscar Puente , calificó el hecho como “realmente extraño”, al asegurar que horas antes varios trenes habían circulado por el mismo punto sin que el sistema registrara incidencias . Además, indicó que la vía, incluido ese tramo, fue renovada en mayo de 2025 , con una inversión de 700 millones de euros . Este dato implicaría que el último mantenimiento integral del tramo que une Málaga con Madrid llevaba 9 meses sin una verificación completa .

Desde el Ministerio de Transportes también señalaron que, tras el accidente, se detectaron varias roturas a lo largo del trazado , por lo que no descartan que el tren haya dañado la infraestructura luego de descarrilar, debido al peso y la inercia de la formación.

Qué se controla en una inspección de vías

Ante las dudas, MDZ consultó al ingeniero civil e inspector de Trenes Argentinos, Federico Baffico, sobre cuáles son los puntos críticos que se controlan para evitar fallas estructurales. El especialista explicó que, en las inspecciones de infraestructura, se evalúan los parámetros geométricos de la vía, el estado de los durmientes, rieles, juntas, fijaciones, balasto, drenajes, cambios y cruzamientos, además de la nivelación, estabilización y el control de la vegetación.

“Cada elemento tiene planillas de control con desgastes, fallas tipificadas y tolerancias máximas y mínimas, establecidas en las normativas vigentes”, detalló Baffico. A esto se suman los sistemas de señalamiento y comando automático, como ATS, semáforos, cambios de vía y sistemas de liberación de tramos.

tragedia en españa Guardia Civil

Las consecuencias de postergar el mantenimiento

Consultado sobre los efectos de la falta de mantenimiento, Baffico fue contundente: “Es un tema ampliamente estudiado en el ámbito ferroviario. Las consecuencias deben analizarse como un todo, porque las variables se relacionan entre sí”.

Según explicó, la primera consecuencia es la pérdida del nivel de servicio y del confort, perceptible por el pasajero a través de bamboleos, vibraciones o frenadas anormales. Esto obliga a reducir velocidades, lo que incrementa los tiempos de viaje y afecta la frecuencia de los trenes. En ese sentido, el especialista destacó que en el tramo de la tragedia las formaciones circulaban a 190 km/h, cuando con una vía en óptimas condiciones podrían superar los 200 km/h.

“La segunda consecuencia es el mayor desgaste del material rodante, que eleva los costos de mantenimiento y reduce la vida útil de los trenes. La tercera, y la más grave, es la reducción de la seguridad operativa y el aumento del riesgo de accidentes”, advirtió.

Finalmente, Baffico remarcó que postergar el mantenimiento no elimina el gasto, sino que lo difiere y lo amplifica, incorporando un componente crítico de riesgo para la seguridad. “Desde una perspectiva técnica y de gestión, el mantenimiento preventivo debe considerarse una inversión obligatoria, no una variable de ajuste presupuestario”, concluyó.

Mientras avanza la investigación, la imagen de la junta rota en los rieles se perfila como una pieza clave para entender qué falló en una tragedia que vuelve a poner en jaque la seguridad ferroviaria en España.