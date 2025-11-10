La Fiscalía de Francia pide que Nicolás Sarkozy sea puesto en libertad

La Fiscalía de Francia pide que el expresidente Nicolás Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial. Tiene condena de cinco años.

La Fiscalía de Francia ha reclamado este lunes que el expresidente Nicolás Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial tras cerca de 20 en prisión después de ser condenado a cinco años de cárcel por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi.

Así, han sostenido que el exmandatario debe tener prohibido contactar con testigos y otras partes en el caso para evitar cualquier tipo de injerencia en el proceso, en el marco de una vista cuya resolución está prevista para este mismo lunes y que podría derivar en la salida de Nicolás Sarkozy de prisión.

El propio expresidente, que ha comparecido por videoconferencia, ha reiterado que "nunca admitirá" haber reclamado financiación al exlíder libio, antes de afirmar que su estancia en prisión es "una terrible experiencia", según ha informado la cadena de televisión BFM TV. "Es duro, es muy duro", ha sostenido.

Francia y la condena a Nicolás Sarkozy La vista tiene lugar después de que los abogados de Nicolás Sarkozy apelaran su sentencia, un proceso que se espera que tenga lugar en 2026, por lo que la petición gira en torno a la posibilidad de que no permanezca en prisión hasta que su condena sea sopesada o ratificada en apelación.