Francia: el expresidente Nicolás Sarkozy entra en prisión a cumplir cinco años de cárcel

Sarkozy, el primer expresidente en entrar en la cárcel, ha abandonado su vivienda a primera hora del día y ha recorrido acompañado de su esposa, Carla Bruni , y de sus abogados, el camino que le separaba de la prisión parisina de La Santé, a donde ha ingresado entre fuertes medidas de seguridad.

Sobre Sarkozy pese una condena de cinco años de cárcel por asociación de malhechores. Aunque no es firme, el juez dictaminó que sí debía entrar en prisión, si bien los abogados ya han anunciado este mismo martes que han presentado una petición para que pueda permanecer en libertad provisional mientras se sigue estudiando su caso en segunda instancia.

El antiguo dirigente conservador siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales, argumentos a los que ha vuelto a agarrarse en un comunicado publicado en sus redes sociales este martes y en el que ha insistido en su supuesta inocencia.

"No es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente", ha esgrimido Sarkozy, que ha dicho sentirse víctima de un "escándalo judicial" y de un "calvario" iniciado hace más de una década. De hecho, tiene otros frentes judiciales abiertos , en uno de los cuales ya fue condenado en firme por corrupción y tráfico de influencias.

Según Sarkozy, la causa que ha terminado llevándole entre rejas parte de un documento falso y se resumen en "un caso de financiación ilegal sin fondos". Sin embargo, ha instado a la ciudadanía a no tener "lástima" por él sino por Francia, "Que se ve humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes".

"No tengo ninguna duda. La verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido demoledor", ha subrayado en su nota.

Sarkozy, en serios problemas. Foto: EFE Nicolás Sarkozy, en serios problemas en Francia. Foto: Efe EFE

Apoyos políticos

El caso Sarkozy ha derivado en los últimos días en mensajes de apoyo de la clase política conservadora y también en simbólicos gestos por parte del Gobierno. El actual inquilino del Elíseo, Emmanuel Macron, recibió a Sarkozy el pasado viernes en la sede presidencial, en un gesto que describió "normal", desde el punto de vista "humano", con uno de sus predecesores.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que ya había anunciado que visitará en algún momento a Sarkozy en la cárcel, ha defendido este martes el papel de su Gobierno a la hora de garantizar la seguridad de un antiguo presidente, dado que se trata de un hecho sin precedentes.

"No afecta de ninguna manera a la independencia de los jueces sino que se enmarca en el deber de vigilancia del jefe de la administración que yo soy, responsable ante el Parlamento según el artículo 20 de la Constitución", ha esgrimido el ministro en la red social X. Dpa