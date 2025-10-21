Aislamiento y máxima seguridad: cómo es la cárcel donde Nicolas Sarkozy cumplirá condena

Nicolas Sarkozy ingresó este martes en la prisión parisina de La Santé para comenzar a cumplir una condena de cinco años por asociación ilícita, en el marco de una causa por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007. Se convirtió así en el primer expresidente de la historia moderna de Francia en quedar detenido.

Sarkozy , de 70 años, fue condenado el mes pasado con ejecución inmediata por permitir que allegados suyos gestionaran fondos provenientes de Libia, bajo el régimen de Muammar Khadafy, para financiar su campaña electoral. Aunque no se comprobó el destino final del dinero, el tribunal consideró probada su procedencia y la participación del expresidente en el esquema, lo que motivó la condena por la gravedad de los hechos.

El exmandatario fue acompañado por su esposa, Carla Bruni , al momento de salir de su domicilio. Allí también se encontraban familiares y seguidores que lo despidieron antes de su traslado. La defensa ya solicitó su libertad condicional, amparándose en una disposición legal que permite evaluar ese beneficio para detenidos mayores de 70 años. La Justicia tiene un plazo de dos meses para resolver esa solicitud.

Sarkozy fue alojado en la prisión de La Santé, una de las más conocidas de Francia, ubicada en París. El recinto cuenta con una zona denominada “dependencias VIP” o de “personas vulnerables”, donde han estado otros funcionarios públicos condenados, como Claude Guéant, exasesor del propio Sarkozy. Esta área fue considerada por el sistema penitenciario como la más adecuada para alojar al expresidente.

La celda asignada a Sarkozy tiene una superficie de 11 metros cuadrados, con una ventana sellada. Según los informes, no tendrá acceso a teléfono móvil, pero sí podrá utilizar un teléfono fijo. Las condiciones generales son similares a las del resto de los internos: las celdas reformadas cuentan con duchas privadas y pueden ser equipadas con televisión, mediante el pago de una tarifa mensual de 14 euros.

El expresidente permanecerá en aislamiento, tanto en su celda como durante las actividades permitidas. El director del sistema penitenciario francés, Sébastien Cauwel, indicó que Sarkozy podrá acceder solo al patio de ejercicios dos veces por día y a una sala de actividades también en soledad, por razones de seguridad.

Tendrá derecho a recibir visitas familiares tres veces por semana, en línea con las normas aplicadas al resto de los reclusos. Según su abogado, Christophe Ingrain, Sarkozy planea escribir sobre su experiencia durante el período de reclusión y ya solicitó acceso a libros. Tiene autorización para leer hasta tres ejemplares por semana.

Entre los objetos personales que llevó al penal, figuran una biografía de Jesús, la novela El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, sweaters por las bajas temperaturas en el edificio y tapones para los oídos debido al ruido, según confirmaron sus abogados. También podrá cocinar utilizando una pequeña hornalla y tendrá acceso a un catálogo de productos para comprar alimentos.

La Santé es una prisión histórica, conocida por haber alojado en el pasado a figuras como Ilich Ramírez Sánchez, conocido como “Carlos el Chacal”, y al exdictador panameño Manuel Noriega. Fue recientemente renovada y, según el Observatorio Internacional de Prisiones, presenta mejores condiciones que otros establecimientos penitenciarios del país. A pesar de ello, el penal enfrenta problemas de superpoblación: en agosto, alojaba a 1.243 personas en una infraestructura diseñada para 657.