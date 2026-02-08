La firma de criptomonedas surcoreana que por error les regaló US$40.000 millones a sus clientes

Una plataforma de intercambio de criptomonedas en Corea del Sur entregó por error más de US$40.000 millones en bitcoins a usuarios, un fallo que por unos minutos convirtió a varios de ellos en multimillonarios, antes de que la empresa bloqueara operaciones y comenzara a recuperar los fondos.

La compañía, Bithumb, dijo que el incidente no estuvo relacionado con hackeo ni con una brecha de seguridad, y que logró recuperar casi la totalidad de los bitcoins enviados por equivocación.

Según explicó la empresa, la entrega equivocada ocurrió el viernes, cuando Bithumb pretendía otorgar a sus clientes una pequeña recompensa en efectivo de 2.000 wones (unos US$1,37).

Sin embargo, en lugar de ese bono, el sistema terminó enviando bitcoins: la plataforma "regaló" a clientes más de US$40.000 millones en esa criptomoneda.

Bithumb aseguró que identificó el problema con rapidez y que restringió el comercio y los retiros para los 695 clientes afectados en un plazo de 35 minutos desde que se produjo el fallo.

La empresa indicó que, en total, se enviaron por error 620.000 bitcoins y que recuperó el 99,7% de esas unidades.

En un comunicado emitido el viernes, Bithumb sostuvo: "Queremos dejar claro que este asunto no tiene nada que ver con hackeo externo o brechas de seguridad, y que no hay ningún problema con la seguridad del sistema ni con la gestión de los activos de los clientes".

El regulador investiga y la empresa ofrece compensación

El caso llegó a las autoridades financieras. En una reunión de emergencia celebrada el sábado, el regulador financiero de Corea del Sur dijo que revisaría lo ocurrido. La entidad supervisora, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS, por sus siglas en inglés), advirtió que cualquier indicio de actividad ilegal podría derivar en investigaciones formales.

Bithumb, por su parte, afirmó que cooperará con las autoridades. El director ejecutivo, Lee Jae-won, dijo que la empresa tomará el incidente como una lección y que priorizará la "confianza y tranquilidad del cliente" por encima del crecimiento externo.

Como parte de las medidas anunciadas, Bithumb señaló que planea pagar 20.000 wones (unos US$13,66) en compensación a todos los clientes que estaban usando la plataforma en el momento del fallo y que, además, eximirá comisiones de transacción, entre otras acciones.

La empresa también prometió reforzar sus controles: dijo que mejorará los sistemas de verificación e incorporará inteligencia artificial para detectar transacciones anómalas.

Getty Images Bithumb se disculpó por el error y señaló que detectó con rapidez lo ocurrido.

El incidente podría reabrir el debate sobre controles regulatorios más estrictos en el sector financiero, especialmente cuando errores operativos en grandes entidades han generado episodios llamativos en otros mercados.

Como ejemplo, en abril de 2024 el banco estadounidense Citigroup acreditó por error US$81 billones en una cuenta, en lugar de US$280. Aunque dos empleados no detectaron el fallo antes de procesarlo, la entidad revirtió la transacción a las pocas horas, después de que un tercer trabajador advirtiera el error, según reportó el Financial Times.

