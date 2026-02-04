La disidente inesperada: Nicki Minaj y la rebelión de acercarse a Donald Trump

Para el gran público que vive alejado de las listas de éxitos y de la música urbana, el nombre Nicki Minaj quizás solo evoque imágenes de pelucas de colores neón, videoclips extravagantes y una estética ruidosa. Sin embargo, reducir a Onika Tanya Maraj , su nombre real, a una simple caricatura pop sería un grave error de cálculo.

Nacida en Trinidad y Tobago y criada en el duro barrio de Queens, Nueva York, Minaj es la mujer más exitosa en la historia del rap, una magnate empresarial y una de las figuras culturales más influyentes del siglo XXI. Construyó un imperio en un género dominado históricamente por hombres, ganándose el título de "Reina del Rap" a pulso y acumulando una base de seguidores tan leal que se autodenominan "The Barbz".

En la vasta maquinaria de la cultura pop contemporánea, existe una regla tácita pero férrea: la admisión a este club de fama global conlleva una cláusula de obediencia ideológica. Se espera que los artistas, especialmente aquellos provenientes de minorías y del entorno urbano, se alineen automáticamente con las posturas del progresismo moderno, repitan las consignas de moda y condenen a los enemigos designados por la élite cultural.

El ejemplo más reciente y contundente de esta ruptura es frente al conflicto en Oriente Medio. Mientras gran parte de Hollywood y la industria musical optaba por un silencio cauteloso o se sumaba a un activismo que, en ocasiones, rozaba la justificación de la violencia, Minaj habló con una claridad inusual.

Durante un evento reciente, la artista declaró sin ambages su apoyo a la existencia del Estado de Israel y al pueblo judío. Pero fue más allá y puso el dedo en la llaga más dolorosa y olvidada por los medios de entretenimiento con la situación de los rehenes.

Al visibilizar este drama humano, Minaj se negó a participar en el juego de la equivalencia moral. Su mensaje fue que el sufrimiento de los inocentes secuestrados no es una cuestión de política partidista, sino de humanidad básica. Al hacerlo, rompió el tabú de que una estrella urbana debe ser, por defecto, hostil a Israel.

Pragmatismo político y autonomía personal

Esta valentía para tocar temas "prohibidos" no es un hecho aislado, sino parte de una visión del mundo sorprendentemente pragmática. A diferencia de sus colegas, que a menudo basan sus opiniones en la estética o la presión social, Minaj evalúa el liderazgo basándose en la eficacia y la fortaleza. Esto explica su reciente acercamiento a figuras del conservadurismo estadounidense como Donald Trump y J.D. Vance.

Lejos de la caricatura que pintan sus críticos, Minaj no se ha transformado en una activista de ultraderecha, sino que expresó públicamente que ve en ellos cualidades de liderazgo y autenticidad que echa en falta en el otro lado del espectro político. Criticó abiertamente la gestión de políticos demócratas intocables, como el gobernador de California, Gavin Newsom, demostrando que su voto y su opinión no son propiedad de ningún partido por el simple hecho de ser mujer, negra o inmigrante.

Este patrón de pensamiento crítico ya se había manifestado. Recordemos cuando, en plena pandemia, rechazó asistir a la Met Gala, el evento de moda más exclusivo de Nueva York, porque se negó a vacunarse bajo presión sin haber investigado primero por su cuenta.

En aquel momento, fue vilipendiada por la prensa, pero el tiempo reveló que su intención no era la conspiración, sino la defensa de la autonomía corporal frente a la coerción estatal y social. Del mismo modo, utilizó su plataforma en la ONU para denunciar la persecución de cristianos en Nigeria, una tragedia humanitaria que la agenda progresista suele ignorar.

El valor de la independencia en la era del consenso

¿Qué nos dice todo esto sobre nuestra cultura actual? El caso de Nicki Minaj es una lección sobre el precio y el valor de la libertad. Ella nos enseña que el verdadero empoderamiento no reside en seguir la corriente, sino en tener la audacia de cuestionarla.

Al final, Minaj demostró que se puede sobrevivir y prosperar fuera de la burbuja ideológica que asfixia al mundo del espectáculo. Ha elegido ser una pensadora independiente en una industria de seguidores, recordándonos a todos, fanáticos del rap o no, que la dignidad intelectual comienza cuando uno se atreve a decir lo que piensa, incluso, y especialmente, cuando todos los demás callan.

Las cosas como son.

*Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.