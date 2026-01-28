La desgarradora despedida de los restos del último rehén de Hamás

Se trata del rehén Ran Gvili, el sargento de policía que, el día del ataque, se movilizó al kibutz Alumim para defender a su comunidad.

Este miércoles, Israel sepultó el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén del grupo terrorista Hamás en regresar de la Franja de Gaza. De acuerdo a lo informado, en la ceremonia participaron altas autoridades del Gobierno.

La recuperación de los restos de Gvili, sargento de policía, se confirmó hace dos días por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Mirá los videos del adiós a Ran Gvili, el último rehén de Hamás Entierro Rehen Ran Gvili Israel Entierro Rehen Ran Gvili Israel II Gracias a un operativo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se localizó el cadáver de Gvili en un cementerio situado en el este de la ciudad de Gaza, donde se habían exhumado aproximadamente 250 cuerpos. La identificación se concretó mediante análisis dentales y dactilares.

Este operativo marcó el cierre de un proceso iniciado tras el ataque del 7 de octubre, cuando combatientes palestinos irrumpieron en territorio israelí y tomaron como rehenes a decenas de personas.

Quién era Ran Gvili Ran Gvili tenía 24 años y formaba parte de la unidad YASSAM Negev de la Policía de Israel, en el distrito sur. De acuerdo con el Ejército de Israel, el joven era oriundo de la localidad de Meitar y se encontraba en su domicilio recuperándose de una fractura de hombro tras un accidente de motocicleta cuando comenzó el ataque del 7 de octubre de 2023.