Israel afirma haber recuperado en Gaza los restos del último rehén secuestrado por Hamás

El ejército israelí afirma haber recuperado el cuerpo del último rehén en Gaza , allanando el camino para que se ponga en marcha la siguiente fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump.

Las autoridades israelíes llevaban buscando al sargento mayor Ran Gvili desde que comenzó el alto el fuego con Hamás en octubre.

El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la recuperación de los restos de Gvili como "un logro extraordinario".

El ejército israelí inició el domingo una nueva operación para encontrar a Gvili.

Previamente, el brazo armado de Hamás afirmó que había proporcionado a los mediadores "todos los detalles y la información" sobre la ubicación del cadáver Gvili.

La oficina de Netanyahu afirmó que Israel reabriría el principal paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, una vez que concluyera la operación para encontrar y repatriar a Gvili.

Netanyahu celebró el regreso del cuerpo de Gvili diciendo: "Prometimos, y yo prometí, traer a todos de vuelta. Los trajimos a todos, hasta el último cautivo".

Ali Moustafa/Getty Images Israel ha prometido reabrir el paso de Rafah luego de la recuperación del cadáver del policía secuestrado.

Segunda fase

El ejército israelí afirmó que la aclaración de la información de inteligencia existente durante el fin de semana había permitido la búsqueda en un cementerio cerca de la Ciudad de Gaza.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, dijo que el hallazgo del cuerpo "confirma el compromiso de Hamás con todos los requisitos del acuerdo de alto el fuego".

La recuperación de Gvili da un nuevo impulso al plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Israel se había resistido a seguir adelante hasta que se encontrara a Gvili.

La segunda fase prevé la reconstrucción y la desmilitarización total de Gaza, incluido el desarme de Hamás y otros grupos palestinos. El plan también prevé el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) aún no constituida y la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la recuperación de Gvili en un comunicado, en el que afirmaban: "Según la información y los datos de inteligencia de que disponemos, el sargento mayor (reserva) Ran Gvili..., combatiente del comando Yamam, de 24 años en el momento de su muerte, cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza".

"Las FDI comparten el dolor de la familia. Las FDI seguirán acompañando a las familias y a los rehenes repatriados y actuando para reforzar la seguridad de los ciudadanos de Israel", agrega.

"Con esto, todos los rehenes que estaban en la Franja de Gaza han sido devueltos", remata el escrito.

Hamas debía devolver a todos los rehenes, vivos y muertos, en un plazo de 72 horas desde la entrada en vigor del alto el fuego. Se entregaron 20 rehenes israelíes vivos y los cadáveres de 27 rehenes israelíes y extranjeros muertos, quedando solo Gvili desaparecido.

El policía era uno de los 251 rehenes secuestrados en el ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas. La mayoría de los rehenes fueron liberados con vida en el transcurso de los dos años siguientes a cambio de 250 prisioneros palestinos y 1.718 detenidos.

La campaña militar de Israel en Gaza, lanzada en respuesta al ataque, ha causado la muerte de 71.660 personas, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

BBC

FUENTE: BBC