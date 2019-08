La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha tachado de "absurdo" el interés del presidente de EE.UU., Donald Trump, en adquirir Groenlandia por motivos estratégicos.

En declaraciones a la emisora danesa DR, Frederiksen afirmó que se trata de "una discusión absurda", y que el primer ministro groenlandés, Kim Kielsen, "por supuesto, ha dejado claro que Groenlandia no está a la venta". "Ahí es donde termina la conversación", zanjó.

Al mismo tiempo, hay "muchas otras cosas de las que nos gustaría hablar con el presidente de EE.UU.", matizó la primera ministra del país escandinavo.

Frederiksen llegó el domingo a la isla en su primera visita desde que está en el cargo, con una agenda que incluye una reunión con Kielsen.

Sin embargo, aunque hay varias materias importantes que abordará con los líderes groenlandeses, una posible oferta de EE.UU. no es una de ellas, aseguró la primera ministra.

En declaraciones al periódico Sermitsiaq, Frederiksen había expresado que la isla "no está a la venta". "Groenlandia no es danesa. Groenlandia pertenece a Groenlandia. Espero sinceramente que esto no sea serio", indicó.

No es la primera vez que EE.UU. se interesa por Groenlandia: en 1946, el presidente Harry Truman intentó fallidamente comprar la isla por 100 millones de dólares.

