La camarera que presuntamente llevaba una bengala en el bar suizo en el que murieron 40 personas no era consciente del peligro, según su familia

Una empleada del bar del centro de esquí suizo donde se desató un incendio mortal en una fiesta de Año Nuevo no había recibido ninguna formación en seguridad y desconocía el peligro que representaba el techo que ardió, según dijo la abogada de su familia.

Cyane Panine, de 24 años, murió en el incendio del bar Le Constellation, en Crans Montana, Suiza , y fue identificada en un video en el que se la ve con un casco y una botella de champán con una bengala encendida mientras el techo se prende fuego.

Los propietarios franceses del bar, Jacques y Jessica Moretti, han sido acusados ​​por las autoridades de homicidio involuntario por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia.

En el incendio en el suroeste de Suiza, 40 personas murieron y 116 resultaron heridas.

El papa León XIV se encontró este jueves con familiares de algunas de las víctimas de la tragedia y dijo estar "muy conmovido y afligido" tras hablar con ellos en el Vaticano.

"¿Dónde se puede encontrar un consuelo comparable al que ustedes necesitan?", preguntó.

Cedida Las imágenes verificadas muestran a una empleada sosteniendo bengalas encendidas dentro del bar.

Sophie Haenni, la abogada que representa a la familia de Cyane Panine, le dijo a la BBC que la joven "no tenía que estar sirviendo mesas" la noche del incendio, pero le pidieron que bajara para ayudar a gestionar la gran demanda de bebidas.

"No fue Cyane quien decidió ponerse el casco, sino que lo hizo por indicación de sus empleadores. Solo estaba cumpliendo con su trabajo", agregó.

"Es indignante que se le atribuya la responsabilidad de los propios errores de los jefes a Cyane, una joven de 24 años y empleada suya", añadió.

Haenni sostuvo que Panine nunca había sido informada "del peligro del techo ni había recibido formación en materia de seguridad".

Una fuente que ha tenido acceso a los documentos de la investigación dijo que la dueña del bar, Jessica Moretti, les dijo a los investigadores que habían estado utilizando bengalas en botellas de champán durante los últimos 10 años.

AFP via Getty Images Producto del incendio murieron 40 personas y 116 resultaron heridas.

"No era la primera vez que lo hacía, subiéndose a los hombros de otra persona", contó Moretti. "Lo hizo por iniciativa propia".

En un comunicado, la abogada Haenni afirma que las víctimas "se podrían haber evitado" si se hubieran respetado las normas de seguridad -en particular, las relativas a los materiales- y se hubieran realizado las inspecciones necesarias.

"Cyane es sin duda una víctima", agrega.

Los abogados de la familia Panine también señalan que ella se sentía "utilizada" y que "sufría a causa de sus condiciones laborales".

"Cyane expresó su estupor ante la falta de empatía y de comprensión por parte de sus empleadores" con respecto a su carga de trabajo, prosigue el comunicado.

"Mis clientes han perdido a su hija, a su hermana. Les han arrebatado a un ser querido, a una persona maravillosa", añade.

La BBC se ha puesto en contacto con los abogados de Jacques y Jessica Moretti para obtener una respuesta.

"Riesgo de fuga"

Un tribunal suizo le impuso el miércoles a la dueña del bar una prohibición de viajar como alternativa a la prisión preventiva, debido a lo que los fiscales consideran que hay "riesgo de fuga".

Según las autoridades, la mujer ha tenido que entregar su pasaporte y debe presentarse ante la policía todos los días.

Anteriormente, Moretti les dijo a los periodistas que lamenta la "tragedia inimaginable".

Su pareja, Jacques Moretti, se encuentra detenido preventivamente por un período inicial de 90 días. La fiscalía también ha argumentado que existe riesgo de fuga.

Getty Images Los propietarios del bar, Jacques y Jessica Moretti, han sido acusados ​​por las autoridades de homicidio involuntario por negligencia.

Los primeros resultados de la investigación del incendio sugieren que fue provocado por bengalas que prendieron fuego a la espuma insonorizante que recubría el techo.

Las autoridades han reconocido que el bar, ubicado en la popular estación de esquí, no había pasado inspecciones de seguridad en los últimos cinco años.

El cantón suizo de Valais ha prohibido ahora el uso de artefactos pirotécnicos en todos los espacios públicos cerrados.

Las autoridades informaron que cada una de las víctimas recibirá un pago de emergencia de US$12.500 y que se creará un fondo para recaudar donaciones.

Información adicional de Marianne Baisnée en París.

BBC

