La adolescente que se confirma como sucesora de Kim Jong-un en Corea del Norte

Corea del Sur dice contar con información "fidedigna" sobre Corea del Norte que apunta a una adolescente como sucesora Kim Jong-un.

El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) de Corea del Sur afirmó que cuenta con información "fidedigna" que apunta a que la hija adolescente del líder Kim Jong-un, sería su sucesora, en Corea del Norte, tras sus apariciones en ámbitos militares para reforzar su perfil y disipar dudas sobre que una mujer herede el poder.

El director de la agencia, Lee Jong-seok, dijo que "no es un juicio basado en meras circunstancias, sino que se basa en información de inteligencia fidedigna", según fue citado este lunes por un legislador que asistió a una sesión a puerta cerrada del NIS, en declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Yonhap.

El NIS interpretó que la creciente presencia de la menor, que se cree que podría llamarse Kim Ju-ae y tener unos 13 años, en actividades militares, incluida la conducción de un nuevo tanque junto a su padre, busca reforzar su perfil como futura líder.

Corea del Norte prepara una líder La agencia de Corea del Sur señaló que estas actividades tienen el objetivo de "mostrar la óptica de una futura líder preparada, diluir las dudas sobre una sucesora mujer y acelerar la construcción de una narrativa de sucesión".

En este sentido, uno de los legisladores dijo que el NIS anteriormente utilizaba el término "líder", pero ahora habla de "sucesora mujer", lo que refleja que "no es una fase de preparación, sino de consolidación de su estatus como sucesora".