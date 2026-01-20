José Antonio Kast anuncia su gabinete y designa a dos exabogados de Pinochet

El presidente electo de Chile , el ultraderechista José Antonio Kast , presentó este martes a los 25 ministros que lo acompañarán a partir del próximo 11 de marzo para "recuperar y reconstruir" el país, entre los que se destacan dos exabogados del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Kast designó a Fernando Rabat, académico de la Universidad del Desarrollo, quien integró el equipo que defendió al general en distintas causas, entre ellas el denominado "Caso Riggs", vinculado a sus cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.

En Defensa, en tanto, asumirá Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios jurídicos más grandes de Chile, que también colaboró en la defensa de Pinochet cuando fue detenido en Londres, en 1998.

Kast , el primer presidente de extrema derecha que llegará al poder tras el retorno de la democracia , conformó un gabinete poco político, integrado por 13 hombres y 11 mujeres, en su mayoría sin militancia partidaria y provenientes del sector académico o empresarial.

"Chile necesita decisión, carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud. Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia, un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile", aseguró Kast, de 59 años, durante el anuncio.

El exdiputado ultracatólico reservó pocos ministerios para integrantes de su propio partido, el Republicano, y para las fuerzas de la derecha tradicional que lo apoyaron en la segunda vuelta de diciembre (UDI, Renovación Nacional y Evópoli), en la que obtuvo el 58 % de los votos.

Seguridad, economía y relaciones exteriores

Entre los cargos partidarios figura el Ministerio del Interior y la jefatura de gabinete, que estará a cargo del exdiputado de la UDI Claudio Alvarado. Además, había gran expectativa por las definiciones en Seguridad y Hacienda, áreas clave tras las promesas de campaña de mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, y un fuerte ajuste fiscal.

En Seguridad fue designada Trinidad Steinert, hasta ahora fiscal de la región fronteriza de Tarapacá, mientras que en Hacienda asumirá Jorge Quiroz, economista ultraliberal que coordinó las propuestas económicas de Kast y que fue mencionado años atrás en una causa por colusión de precios en el sector avícola.

Para Relaciones Exteriores, el mandatario electo eligió a Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, una de las empresas del grupo Andrónico Luksic, marcando un perfil empresarial también en Economía y Minería, carteras que estarán bajo la conducción de Daniel Mas.

La Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encargada del vínculo con el Parlamento, quedará en manos del exsenador de Renovación Nacional José García.

El resto del gabinete lo completan la presentadora Mara Sedini (Vocería), la socióloga María Jesús Wulf (Desarrollo Social), el arquitecto Iván Poduje (Vivienda), el economista Tomás Rau (Trabajo y Previsión Social), la economista María Paz Arzola (Educación), la médica May Chomalí (Salud), el exintendente Martín Arrau (Obras Públicas) y la exministra Catalina Parot (Bienes Nacionales).

También integran la nómina la profesora evangélica Judith Marín (Mujer y Equidad de Género), el exministro y exdiputado Jaime Campos (Agricultura), la exministra y exdiputada Ximena Rincón (Energía), el exdirector del Metro Luis de Grange (Transporte y Telecomunicaciones), la exasesora presidencial Francisca Toledo (Medioambiente), la exatleta Natalia Duco (Deporte), el exdiputado Francisco Undurraga (Cultura) y la emprendedora tecnológica Ximena Lincolao (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).