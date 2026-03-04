El cable de fibra óptica chino que rompió la transición de gobierno entre Boric y Kast en Chile (y por el que EE.UU. sancionó a funcionarios del país)

Un hecho inédito en la democracia chilena, reconocida por su tradición republicana cuando se trata de la transición entre gobiernos, tuvo lugar este martes.

A sólo ocho días del cambio de mando presidencial en el país se dio por quebrado el proceso de traspaso coordinado entre el gobierno entrante, del derechista José Antonio Kast , y la administración del presidente de izquierdas Gabriel Boric .

Ambas autoridades se enfrentaron en torno al nivel de detalle de la información entregada por Boric a Kast respecto de un asunto que mantiene a Chile en una tensión diplomática con Estados Unidos, y que en las últimas semanas ha tenido al gobierno en funciones dando explicaciones.

Se trata de un proyecto de origen chino que contempla la construcción de un cable de fibra óptica, que uniría Hong Kong y la región de Valparaíso, en Chile, y que el gobierno de Donald Trump no ve con buenos ojos.

"No confiamos en la información que nos están entregando", dijo Kast en una conferencia de prensa tras retirarse de manera abrupta de una reunión de trabajo -que había iniciado sólo minutos antes- con su predecesor.

Boric, por su parte, lo acusó de instarlo a mentir en torno al intercambio de antecedentes en un llamado telefónico que ambos sostuvieron el 18 de febrero pasado.

"Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación (el cable de fibra óptica chino y la posición estadounidense) antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran", dijo Boric, tras bajar de su oficina evidentemente molesto.

El polémico cable y las sanciones de EE.UU.

La polémica tuvo su origen en la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de tres integrantes del gobierno de Gabriel Boric el 20 de febrero pasado.

Inicialmente no se tenía total claridad de las razones por las cuales el gobierno de Trump había sancionado al ministro de Transportes de Chile, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario de la misma repartición, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

EE.UU. los acusó en un comunicado de "socavar la seguridad regional" y Boric calificó la decisión como "arbitraria, unilateral y sorpresiva".

Poco después se conoció que la represalia estadounidense respondía al rol de dichas autoridades específicamente en el avance del proyecto chino.

El asunto terminó por convertirse en una polémica para el gobierno de Boric por la información contradictoria que entregaron sus autoridades.

Dijeron inicialmente que el cable de fibra óptica estaba en proceso de evaluación. Así se lo transmitió el canciller Alberto Van Klaveren al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Sin embargo, el diario El Mercurio reveló que el mismo ministro de transportes sancionado firmó un decreto el 27 de enero pasado aprobando la concesión para construir el cable.

La concesión entregada a China Movil International especificaba una vigencia de 30 años, según el medio ExAnte. Y establecía que el inicio de las obras tendría lugar un mes después de su ratificación.

El decreto fue anulado 48 horas después por "errores de tipeo".

En medio de la disputa de Estados Unidos y China por su hegemonía en América Latina, Washington había advertido a la administración chilena sobre los riesgos de avanzar en la iniciativa.

El quiebre en La Moneda

Getty Images El presidente electo, José Antonio Kast, asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

Las tensiones se habían desatado antes de la jornada de trabajo que tenían programadas Kast, Boric y sus ministros en La Moneda.

En la antesala del encuentro, el presidente Boric dio una entrevista en el canal de televisión Mega este lunes, señalando que le había informado a Kast, "semanas antes" de conocerse las sanciones a sus colaboradores, los alcances del proyecto y las amenazas de EE.UU.

"Aquí no hay nada oculto. De hecho, hablé con el presidente electo antes de que fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto del asunto, ya que Estados Unido ya había manifestado estas amenazas (…). Le dije que quería conversar específicamente sobre el cable submarino".

Sus palabras incomodaron al entorno de Kast, desde donde se interpretó que Boric buscaba utilizar una llamada privada entre ambos, en que según el mandatario electo sólo le enunció el tema, para compartir responsabilidades y aparentar transparencia en torno a un asunto altamente polémico para la administración actual.

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que "el presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que dice en relación con el cable chino".

Por eso, el futuro presidente inició la reunión de este martes pidiéndole a Boric que se retractara públicamente, alegando que el mandatario sólo le mencionó el asunto y no le dio mayor detalle.

Ante esto, Boric se negó y Kast dio por terminada la reunión y canceló todas las otras citas de coordinación que estaban planificadas entre sus colaboradores y los ministros en ejercicio.

"Se dio una especie de controversia respecto de lo que es informar y lo que yo diría es enunciar", dijo Kast en una conferencia de prensa posterior.

"Así es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que nos están entregando", agregó.

Pero Boric insistió en que en ese llamado -que, según dijo, duró 16 minutos- le comunicó que "ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen" y que "me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y esta administración".

"Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos (Muñoz). Ese mismo día... traté de comunicarme insistentemente, insistentemente, con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso, no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible", agregó.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, advirtó que el quiebre en el traspaso de mando es "una mala señal respecto del dialogo que requiere nuestro país", pero también para "la democracia".

"Chile no esta para peleas chicas"

Boric recalcó tras el impasse que su gobierno "sigue plenamente disponible, por el bien de Chile, a tener todas las reuniones que sean necesarias".

Pero Kast afirmó que "claramente hay un cambio en el escenario" y que "una acción tiene una reacción".

El presidente electo tambiénanunció la creación de una fuerza de trabajo administrativa para auditar en profundidad toda la información entregada por el gobierno saliente ante la desconfianza que existe.

"Lo que ha ocurrido en temas de la administración fiscal es aún más grave que la falta de información; a nuestro juicio hay falta de transparencia, y esto lo hemos ido viendo en distintos ministerios, en distintas reparticiones", afirmó Kast.

Este miércoles, sin embargo, Boric bajó el tono y enfatizó: "un presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile, y Chile no esta para peleas chicas. Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades".

"Y eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales, políticas, el interés de Chile. Como presidente de la República manifiesto mi disposición absoluta y de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante".

La vocera del actual gobierno, Camila Vallejo, señaló que la administración en funciones espera que la ceremonia de cambio de mando del próximo 11 de marzo sea una "instancia respetuosa y sin tensiones".

Getty Images Ambas autoridades habían manifestado disposición para hacer un traspaso de mando transparente.

