Jornada amarga para Donald Trump: el Partido Demócrata se impuso en tres estados clave

Donald Trump recibió un duro golpe en la primera evaluación electoral de su segundo mandato. El Partido Demócrata obtuvo una contundente victoria este martes en tres bastiones clave del mapa político estadounidense.

Los triunfos en Virginia, Nueva Jersey y Nueva York son un llamado de atención para el mandatario republicano y reconfiguran el tablero político de cara a las elecciones legislativas de 2026.

El resultado más simbólico se produjo en la ciudad de Nueva York , donde el joven dirigente progresista Zohran Mamdani , de 34 años y de origen ugandés, derrotó por más de ocho puntos al exgobernador Andrew Cuomo, quien se presentó como independiente con apoyo de Trump. Mamdani, militante del ala socialista del Partido Demócrata, se convirtió en el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad, tras una elección que registró la mayor participación desde 1969, con más de dos millones de votantes.

El flamante alcalde había llegado a la contienda como favorito gracias a su discurso centrado en la justicia social, la vivienda y el transporte público. Su triunfo refuerza el avance del sector joven y diverso dentro del Partido Demócrata, que busca distanciarse del establishment neoyorquino representado por Cuomo.

En Virginia, los demócratas recuperaron el control del Ejecutivo estatal y lograron un hecho histórico: Abigail Spanberger, exagente de la CIA y congresista, se impuso con más de diez puntos sobre la republicana Winsome Earle-Sears. Spanberger se convertirá en la primera mujer en gobernar ese estado, tradicionalmente considerado un termómetro político de Estados Unidos.

Spanberger @SpanbergerForVA

“Esta noche enviamos un mensaje al país: elegimos el pragmatismo por encima del partidismo”, declaró la gobernadora electa en su discurso en Richmond. Su campaña hizo foco en la defensa de los trabajadores federales afectados por el prolongado shutdown del gobierno y por los recortes de personal impulsados por la administración Trump, lo que amplificó su apoyo en zonas suburbanas y del norte del estado.

Nueva Jersey: Sherrill amplía la ola azul

El tercer golpe a Trump llegó desde Nueva Jersey, donde la congresista demócrata Mikie Sherrill logró una victoria contundente sobre el republicano Jack Ciattarelli, con más de 13 puntos de diferencia. La legisladora, exoficial de la Marina, asumirá como gobernadora en reemplazo de Phil Murphy, consolidando la continuidad del Partido Demócrata en el estado.

“Sé que no todos votaron por mí, pero trabajaré para todos”, expresó Sherrill durante su discurso, acompañada por su familia. Su victoria fue celebrada como un símbolo de unidad en una región que había mostrado señales de desgaste para los demócratas en los últimos años.

Mikie Sherrill @MikieSherrill

California y Pensilvania: el efecto dominó

La ola azul se extendió también a otros estados. En California, el gobernador Gavin Newsom logró la aprobación de la Proposición 50, que redefine los distritos electorales y podría modificar la actual mayoría republicana en la Cámara de Representantes. En Pensilvania, los demócratas conservaron la mayoría en la Corte Suprema estatal, bloqueando los intentos del trumpismo por alterar la composición del tribunal.

Con este panorama, el Partido Demócrata emerge fortalecido en el inicio de un ciclo electoral decisivo, mientras que la Casa Blanca enfrenta el desafío de recomponer su narrativa tras una jornada que expuso el desgaste político del presidente Trump.