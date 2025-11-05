Quién es Zohran Mamdani, el socialista y musulmán que ganó en el corazón financiero del mundo

Nueva York amaneció con un hecho histórico tras conocerse la victoria demócrata del socialista Zohran Mamdani , quien se impuso con holgura sobre el exgobernador Andrew Cuomo (que compitió como independiente) y el republicano Curtis Sliwa.

Con 34 años, Mamdani se convertirá en el primer alcalde musulmán y el más joven en un siglo al frente de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

La elección marcó un récord de participación: más de dos millones de personas votaron, la cifra más alta en unos comicios municipales neoyorquinos desde 1969. El fenómeno Mamdani, que comenzó como un movimiento de base en los barrios del Bronx y Queens, se transformó en un símbolo del ala izquierda del Partido Demócrata, una corriente que impulsa políticas de redistribución económica, justicia social y reformas estructurales en la ciudad.

Con un perfil abiertamente progresista, su plataforma electoral incluyó propuestas disruptivas: congelar los alquileres para un millón de inquilinos, crear 200.000 viviendas, ofrecer guarderías gratuitas, establecer transporte público gratuito y promover tiendas de comestibles de propiedad municipal.

Su principal adversario fue Andrew Cuomo, exgobernador demócrata que, tras perder las primarias frente a Mamdani, decidió competir como independiente con apoyo del expresidente Donald Trump. Durante la campaña, Cuomo cuestionó la inexperiencia de su rival y lo tildó de “demasiado radical” para gestionar un presupuesto municipal de 115.000 millones de dólares. Sin embargo, la estrategia no resultó y Mamdani amplió su ventaja en los últimos días y consolidó su liderazgo entre los votantes jóvenes, latinos y afroamericanos.

El triunfo del nuevo alcalde supone también un choque político con la Casa Blanca, que deberá definir su relación con una figura que representa el extremo progresista de su propio partido. Analistas locales anticipan una convivencia tensa entre la administración de Donald Trump y un gobierno municipal que promete ser abiertamente opositor.

Zohran Mamdani X

De Uganda a Queens: la historia detrás de Mamdani

Nacido en Kampala, Uganda, Mamdani emigró con su familia a Nueva York cuando tenía siete años. Se formó en la Bronx High School of Science y luego estudió Estudios Africanos en el Bowdoin College, donde fundó la sección estudiantil de Estudiantes por la Justicia en Palestina. Antes de ingresar a la política, trabajó como asesor de vivienda, ayudando a familias de bajos ingresos de Queens a evitar desahucios.

En 2021 fue elegido miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por el distrito 36, y desde entonces se consolidó como una de las voces jóvenes más influyentes del progresismo estadounidense. Su victoria no solo representa un giro ideológico, sino también un cambio generacional en la dirigencia demócrata.

Un cambio de época para Nueva York

Con su desembarco, Mamdani promete reconfigurar las prioridades de la ciudad más simbólica de Estados Unidos. Su programa de políticas públicas combina una mirada inclusiva, ambiental y comunitaria, orientada a reducir desigualdades estructurales. La gran incógnita será cómo se desarrollará su vínculo con el gobierno federal y con los sectores económicos que observan con desconfianza su agenda.