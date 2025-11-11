Israel no detiene sus ataques: bombardea varios edificios en el Líbano

Israel anuncia la destrucción de edificios supuestamente usados por Hezbolá en una nueva incursión en Líbano.

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la destrucción de varios edificios supuestamente empleados por el partido-milicia chií Hezbolá en nuevos ataques en la localidad de Hula, situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado a finales de noviembre de 2024 tras cerca de trece meses de combates.

"Las fuerzas de la 769ª Brigada destruyeron durante la noche varios edificios usados como infraestructura terrorista en la localidad de Hula", ha dicho, antes de afirmar que los militares de Israel ya lanzaron una operación similar en la zona hace un mes para "neutralizar armamento antiguo y explosivos almacenados en estos edificios".

Así, ha subrayado que "la existencia de estas infraestructuras supone una violación del acuerdo entre Israel y Líbano", en referencia al citado alto el fuego, antes de recalcar que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza al territorio del Estado de Israel".

Los habituales ataques de Israel Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano.