Bombardeo aéreo israelí mató a un militante de Hezbolá en extremo sur del Líbano

Un dron israelí impactó un coche en Kherbet Selem en el sur del Líbano y segó la vida de un miembro de Hezbolá, en medio del frágil alto el fuego vigente.

Un vehículo fue alcanzado el viernes por la tarde en Khirbet Selm, al sur del Líbano, al recibir un misil guiado disparado desde un dron israelí, según informó la Agencia Nacional de Noticias Libanesa (NNA). El impacto dejó víctimas en el sitio. Según trascendió. el fallecido era miembro del Hezbolá y fue abatido en el ataque sobre la localidad de Al-Tabbaleh.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que su aviación había matado a un insurgente de Hezbolá durante una operación en el sur del territorio libanés. Aseguraron que el objetivo estaba involucrado en planes para restaurar la capacidad militar de la organización en la región de Kherbet Selem.

Ese mismo día, la NNA comunicó que soldados israelíes abrieron fuego contra civiles que recolectaban aceitunas en Aitaroun, en el sur libanés. Además, se informó que un edificio desocupado en los alrededores de Yaroun fue volado.

Ataque contra una estructura del Hezbolá Según las FDI, en una misión nocturna, destruyeron una estructura vinculada a Hezbolá en Yaroun, cerca de la frontera con Israel, alegando que representaba una amenaza para sus fuerzas.

Desde el 27 de noviembre de 2024 rige un alto el fuego negociado por Estados Unidos y Francia entre Israel y Hezbolá, poniendo fin a meses de combates por la guerra de Gaza.