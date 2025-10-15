Israel entregó los cuerpos de 45 personas a Gaza como parte del acuerdo de intercambio de rehenes

El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó su participación en la entrega de los restos humanos, en el marco del acuerdo bilateral entre Israel y Hamás.

El dolor de los 21 argentinos víctimas de Hamas sigue siendo una herida abierta que une al pueblo argentino e israelí en el reclamo de memoria, justicia y libertad.

El martes, el Estado de Israel entregó los restos humanos de 45 palestinos fallecidos, como parte del acuerdo de intercambio de rehenes, en el marco del alto al fuego.

Tal como lo informó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Israel devolvió los cuerpos de los gazatíes al Complejo Médico Nasser, ubicado en la ciudad de Jan Yunis, a través del cruce de Kerem Shalom.

Tras ello, el organismo humanitario internacional, los entregó posteriormente a las autoridades locales en la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas a la agencia Xinhua. Ahora, de acuerdo con lo informado por los medios locales, los restos están siendo sometidos a pruebas de ADN para su identificación, antes de ser devueltos a sus familias.

Qué dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la entrega de los cuerpos a Gaza El CICR confirmó su participación en el proceso mediante un breve comunicado, en el que explicó que supervisó la operación conforme a un acuerdo previo entre las partes y en coordinación con las autoridades competentes. La organización añadió que la transferencia se desarrolló siguiendo las normas humanitarias aplicables en este tipo de procedimientos.