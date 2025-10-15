Israel: uno de los cadáveres entregados por Hamás no es de ninguno de los rehenes

Israel confirma que uno de los cadáveres entregados por el grupo terrorista Hamás no corresponde a ninguno de los rehenes que había tomado.

Israel afirmó que uno de los cuatro cadáveres entregados el martes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza no corresponde a ninguno de los rehenes, después de identificar a los otros tres, motivo por el que ha reclamado al grupo palestino que "acometa todos los esfuerzos necesarios" para completar la entrega de cuerpos de rehenes muertos.

"Tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes. Hamás debe llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", ha señalado el Ejército israelí en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Previamente, había afirmado que los otros tres cadáveres correspondían a Tamir Nimrudi, Uriel Baruch y Eitan Levy, cuyas familias han sido notificadas. Sin embargo, fuentes de seguridad citadas por la emisora pública israelí, Kan, adelantaron que el cuarto cuerpo podría pertenecer a un palestino, dudas que han sido confirmadas una vez finalizados los procedimientos forenses.

El acuerdo de Israel y Hamás Hamás, que por ahora no se ha pronunciado al respecto, afirmó a primera hora del día que sigue cumpliendo con sus compromisos en la entrega a Israel de los cadáveres de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, tras los retrasos en el proceso, al tiempo que acusó a Israel de violar el alto el fuego tras la muerte de cinco palestinos a manos de las tropas israelíes durante la jornada del martes.

Los rehenes liberados por Hamas Desde Israel aguardan la entrega de los cadáveres de rehenes. Foto Efe EFE El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de ocho de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.