Israel amenazó con reanudar el conflicto en Gaza si Hamás no entrega los cuerpos de todos los rehenes: qué dijo Trump

Israel amenazó este miércoles con reanudar el conflicto en Gaza si Hamás no entrega todos los cuerpos de los rehenes , que fue una condición para el cese al fuego. La advertencia se hizo luego de que el grupo terrorista haya declarado que ya entregó todos los cuerpos que pudo localizar.

“Si Hamas rechaza respetar el acuerdo, Israel , en coordinación con Estados Unidos, reanudará los combates y actuará para una derrota total de Hamas ”, señaló un comunicado del ministro de Defensa, Israel Katz, según citó AFP.

El comunicado de Hamás también fue este miércoles de la mano de las brigadas de Al Qasam. Estas informaron que ya entregaron “todos los cuerpos que puede alcanzar” de rehenes muertos en Gaza . Asimismo, dijeron que se “requieren esfuerzos y equipos especiales” para que los demás cuerpos sean “buscados y recuperarlos”.

Sin embargo, Katz respondió que esto implica una violación del acuerdo y subrayó que “ Hamas debe entregar todos los rehenes muertos que tengan”.

En diálogo con el periodista Jake Tapper en CNN, el presidente Donald Trump aseguró que las fuerzas israelíes reanudarían el conflicto "tan pronto como yo diga la palabra”. “Tuve que contenerlos”, dijo el mandatario en referencia a las Fuerzas de Defensa de Israel y al gobierno de Netanyahu. “Tuve una discusión fuerte con Bibi (Netanyahu).

rehenes Israel israelíes Se celebró la liberación de los rehenes cautivos en Gaza en todo el mundo.

El presidente, sin embargo, se mostró claramente optimista sobre las perspectivas de paz a largo plazo, especialmente dado el fuerte apoyo de otros países de la región.

“59 países son parte de esto”, dijo sobre el acuerdo de alto el fuego, aparentemente en referencia a los países que asistieron a una ceremonia en Egipto para firmar un documento de principios de alto nivel titulado “Acuerdo de Paz Trump” o que expresaron declaraciones de apoyo.

“Nunca habíamos visto algo así. Ahora está ocurriendo. Quieren ser parte de los Acuerdos de Abraham. Ahora que Irán ya no es un problema.”

Cuántos rehenes liberó Hamás

Según se informó, Hamás liberó el lunes a 20 rehenes vivos, en cumplimiento del acuerdo de cese el fuego con Israel mediado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.

Con los dos de hoy, entregó los cuerpos de nueve rehenes fallecidos. Otro cadáver enviado a Israel el martes no fue reconocido como perteneciente a un cautivo. De esa manera, quedarían 19 secuestrados fallecidos en Gaza.