Irán: la Unión Europea critica la represión a manifestantes y pide que se restablezca Internet

La Unión Europea ha condenado este viernes las cargas "desproporcionadas" contra los manifestantes que se han movilizado con protestas contra la crisis económica y el empeoramiento de vida en Irán , y ha pedido a Teherán que restablezca el acceso a Internet para la población.

Así lo ha asegurado en un mensaje en redes sociales la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, que ha criticado este viernes que "el régimen" de Irán "muestra su verdadera cara" al "ignorar" las "legítimas demandas" del pueblo iraní en "lucha por su futuro".

Kallas ha asegurado que las imágenes de las protestas en Teherán revelan "una respuesta desproporcionada y brusca por parte de las fuerzas de seguridad", añadiendo que "cualquier violencia contra manifestantes pacíficos es inaceptable".

Para la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, además, "bloquear Internet mientras se reprimen violentamente las protestas expone a un régimen que teme a su propio pueblo".

Poco antes de Kallas, el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea Anouar El Anouni ha expresado en una rueda de prensa desde Bruselas su preocupación por los últimos acontecimientos en Irán, manifestando a su vez su preocupación por "el creciente número de muertos y heridos".

Kaja Kallas dpa Kaja Kallas, de la Unión Europea, ha protestado ante Irán. Foto Dpa DPA

"Rechazamos cualquier violencia contra manifestantes pacíficos. El pueblo de Irán está expresando su legítima aspiración a una vida mejor. Cualquier violencia contra manifestantes pacíficos es inaceptable", ha indicado.

Hasta ahora, 30 muertos y 2.000 detenidos

El portavoz comunitario también ha instado a las autoridades de Irán a "respetar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica" y a "restablecer el acceso a Internet para todos" en el país de Oriente Próximo.

Las declaraciones de la Unión Europea tienen lugar en un día en el que Irán encara una nueva jornada de movilizaciones contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves y tras el llamamiento a las protestas por parte de Reza Pahlevi, hijo del derrocado sah de Irán durante la Revolución Islámica de 1979.

Por ahora no hay informaciones sobre el alcance de las nuevas manifestaciones, en parte debido precisamente al corte de los servicios de Internet, tras más de una semana de protestas antigubernamentales que habrían dejado hasta ahora más de 30 muertos y más de 2.000 detenidos, según organizaciones civiles.

