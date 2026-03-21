"Irán fue borrado del mapa" dice Trump en una dura arremetida contra las críticas de la prensa

El presidente Donald Trump arremetió contra las críticas que ha recibido de medios de su país, en particular del New York Times, asegurando que las fuerzas armadas bajo su mando están "ganando la guerra" ante Irán .

Trump asegura la victoria de Estados Unidos sobre Irán

"Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa, y aun así su analista de pacotilla, David Sanger, dice que no he cumplido mis objetivos. ¡Claro que sí, y con semanas de antelación! Su liderazgo ha desaparecido, su armada y su fuerza aérea están destruidas, no tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no! Vamos semanas por delante de lo previsto. ¡Como siempre, con su cobertura electoral tan incompetente, el fracasado New York Times siempre se equivoca!"