India sale a confrontar a Estados Unidos y a Donald Trump por los aranceles fijados

El Gobierno de India ha calificado de "lamentable" e "injustificado" los aranceles adicional del 25% anunciado este miércoles por la Casa Blanca, castigando así a Nueva Delhi por sus compras del petróleo ruso, una medida que según ha defendido, " también están tomando otros países ".

"Es muy lamentable que Estados Unidos haya decidido imponer aranceles adicionales a la India por medidas que otros países también están tomando en defensa de sus propios intereses nacionales", ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores el país asiático, Randhir Jaiswal, en un comunicado difundido en la red social X.

Así, ha asegurado que el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, "tomará todas las medidas necesarias para proteger sus intereses nacionales", en respuesta a la decisión de Washington que ha considerado como "injusta, injustificada e irrazonable".

El portavoz de la diplomacia india ha reiterado además su "clara postura" sobre la compra del crudo ruso, defendiendo que estas importaciones tienen por objeto "garantizar la seguridad energética de los 1.400 millones de habitantes de India ".

Estas declaraciones llegan después de que Estados Unidos haya informado de un arancel adicional del 25 por cierto a las importaciones procedentes de la India , que se sumaría al gravamen del 25% anunciado a finales de julio, por comprar "directa o indirectamente" petróleo ruso.

Donald Trump Donald Trump carga contra India con fuertes aranceles. Foto Efe EFE

Una orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, ha justificado este nuevo gravamen por la "inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos" por parte de Rusia.

Este arancel adicional del 25% entrará en vigor dentro de un plazo de 21 días, lo que elevaría en un 50% el coste de importar a territorio estadounidense productos desde la India al tener en cuenta el gravamen del 25% anunciado a finales de julio por Trump.

Asimismo, la orden ejecutiva advierte de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en coordinación con el Secretario de Estado, Marco Rubio, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, determinarán si algún otro país importa, directa o indirectamente, petróleo ruso, lo que podría llevar a la adopción de medidas, incluyendo la posibilidad de imponer un arancel ad valorem adicional del 25% a las importaciones de artículos de ese país. Dpa.