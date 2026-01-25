Imitaron a Javier Milei en Saturday Night Live con una feroz parodia por el swap con Donald Trump
SNL apuntó contra Javier Milei y Donald Trump en un sketch que incluyó referencias al swap, Groenlandia, Corina Machado y polémicas internacionales.
El reconocido programa humorístico Saturday Night Live (SNL) volvió a burlarse del presidente Javier Milei y esta vez apuntó a su relación con Donald Trump. En una parodia de los premios Oscar, rebautizados como “Los Trumps”, entregaron estatuillas con la cara del mandatario y también ironizaron sobre el swap con el tesoro de Estados Unidos.
Uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión estadounidense volvió a poner el foco en Milei a través de este sketch, en el que además se burlaron de María Corina Machado, los operativos de ICE, el presunto ataque a Groenlandia y los archivos de Epstein. Incluso, de los moretones en las manos de Trump, donde decían que "le explotarían si aplaude"
Durante el segmento, también hicieron referencia a un hecho reciente vinculado a Machado. Allí, el personaje de Trump expresó: “Bienvenidos a los Trumps. Después de que esa señora, cuyo nombre ya me olvidé, me regalara su Premio Nobel, pensé: necesito más premios”.
La burla a Javier Milei en SNL
En el premio a “Mejor Película Extranjera”, el encargado de presentarlo fue el personaje que interpretaba a Milei, donde se ironizó sobre su vínculo con Trump y el swap con el tesoro de Estados Unidos. “Líder, visionario y el chabón que posta recién me tiró veinte mil millones de dólares. Todo eso describe a mi mejor amigo, Donald Trump”, dijo.
Al momento de anunciar al ganador, se mostró un papel en blanco junto a un “cheque” por otros 10 billones de dólares, que recibió entre risas. Al auto adjudicarse el premio, el personaje de Trump agregó en tono burlón: “Adiós, amigo”, y remató: “Voy a tomar este premio, voy a tomar Groenlandia y voy a tomar Zootopia”, en referencia a la película infantil.