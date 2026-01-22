Donald Trump volvió a mostrar moretones en sus manos en Davos y hay preocupación por su salud

Donald Trump volvió a generar preocupación tras aparecer con nuevos hematomas en su mano durante el Foro de Davos.

Los rumores sobre el estado de salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvieron a instalarse tras su aparición pública en el Foro de Davos, donde se le observaron nuevos hematomas en su mano izquierda. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y reavivaron especulaciones, luego de antecedentes similares en otros actos oficiales.

Trump, que se convirtió en el mandatario de mayor edad en asumir la presidencia estadounidense tras ser reelecto en 2025 a los 78 años, ya había sido visto con moretones en su mano derecha en febrero, durante un encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron. En otras oportunidades, además, había sido cuestionado por episodios de somnolencia en actos públicos.

Ante la difusión de aquellas imágenes, el propio presidente había optado por utilizar maquillaje para intentar disimular las marcas. Poco después, un médico de la Casa Blanca aseguró que Trump se encuentra en “buen estado general de salud para su edad” y detalló que padece hipercolesterolemia (colesterol alto) controlada, diverticulosis y queratosis actínica, una afección cutánea asociada a zonas secas de la piel.

Los nuevos hematomas durante el Foro de Davos En esta nueva aparición pública, fotógrafos en el lugar captaron un reciente moretón en la mano izquierda del mandatario, lo que volvió a encender el debate sobre su condición física.

Donald Trump (2) Donald Trump (1) G_SW1NOW4AAA_Uu Los hematomas de Trump volvieron a generar cuestionamientos sobre su salud. Según explicaciones médicas difundidas previamente, estos hematomas estarían vinculados al consumo diario de aspirina que realiza Trump como método preventivo contra infartos o accidentes cerebrovasculares. El presidente ingiere una dosis estimada de 325 miligramos por día, cuando la recomendación habitual ronda los 100 miligramos.