Imágenes en primera persona: la emergencia en España continúa y la cifra de muertos asciende a tres

Los incendios forestales en España, han dejado tres víctimas mortales, miles de evacuados y un daño medioambiental sin precedentes en varias regiones.

La cifra de muertos en España por los incendios forestales, en medio de una intensa ola de calor, ascienden a tres.

En medio de una intensa ola de calor, España enfrenta una de sus peores crisis medioambientales de los últimos años debido a los incendios forestales que continúan arrasando el territorio. Solo en la región de Castilla y León, al norte del país, el fuego ha provocado la muerte de tres personas, la evacuación de más de 7.500 vecinos y la destrucción de más de 100.000 hectáreas.

La última víctima mortal es un hombre de 37 años que falleció este jueves tras sufrir quemaduras en el 85 % de su cuerpo mientras combatía un incendio en Molezuelas de Carballeda (Zamora), que posteriormente se extendió hasta la provincia de León.

Otra de las víctimas, un hombre de 50 años, murió el lunes en Tres Cantos (Madrid) al intentar rescatar a más de veinte caballos del centro hípico en el que trabajaba. El fuego en esa zona calcinó más de 1.500 hectáreas y dejó a la víctima con quemaduras en el 98 % de su cuerpo.

El tercer fallecido es un hombre de 35 años que quedó atrapado mientras realizaba trabajos de desbroce en Castilla y León. Según el Gobierno autonómico, no formaba parte de los equipos oficiales de extinción, sino que actuó por su cuenta.

Las regiones más afectadas de España Los focos activos no se limitan a Castilla y León. Regiones como Galicia, Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana también luchan contra las llamas en medio de una intensa ola de calor que comenzó hace diez días y que ha complicado las labores de control.